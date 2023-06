En cese al fuego con ELN debe incluirse que no interfieran en elecciones: Registrador Vega. Foto: Rodrigo Grajales

El registrador nacional, Alexander Vega, hizo un llamado y solicitud al gobierno nacional para que en el cese al fuego acordado con el ELN sea incluido el compromiso de que el grupo subversivo no interfiera en las elecciones locales y regionales que se celebrarán en octubre.

Desde Quibdó, Chocó, donde sostuvo un encuentro con magistrados del Consejo Nacional Electoral, Vega indicó que aunque aplaudía el cese al fuego bilateral, otros puntos deberían ser tenidos en cuenta: “Celebramos el cese al fuego bilateral, pero debe incluirse, sí o sí, que el ELN no interfiera no solo el día de las elecciones, sino que no constriñan a la población ni afecten las inscripciones de cédulas de los ciudadanos”.

Agregó que próximamente le hará la solicitud al primer mandatario Gustavo Petro: “Vamos a hacerle una solicitud al presidente y al comisionado de paz para que se incluya sí o sí y de manera inmediata en esos compromisos de verificación la no intervención del ELN. El Estado debe hacer presencia en todo el territorio con la fuerza pública y en el diálogo con el ELN garantizar que no se intervenga en el proceso electoral”.

A su vez, el registrador nacional hizo hincapié en las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en las que se advierte la influencia y presión que ejerce el grupo armado en los procesos electorales en diferentes regiones del país.

