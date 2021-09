“En tres años, la fragilidad del proceso de paz ha ido desapareciendo”: Duque

El presidente Iván Duque les salió adelante a las críticas surgidas tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el martes pasado, donde dijo que el acuerdo de paz firmado por su antecesor, Juan Manuel Santos, con la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc, había sido un “acuerdo frágil”. El primer mandatario destacó su programa denominado “Paz con Legalidad” y recalcó que, en sus tres años de mandato, “podemos decir que esta fragilidad ya ha ido desapareciendo, porque se ha ido afincando una agenda social, una agenda pública, una agenda territorial, una agenda pensando en las comunidades”.

Duque participó este viernes de la Feria de Paz con Legalidad, desarrollada en el municipio de Turbaco, Bolívar, en compañía de su homólogo chileno, Sebastián Piñera, quien cumple una visita oficial al país. Como se sabe, el país austral ha acompañado a Colombia en el proceso de paz, que cumple el próximo 26 de septiembre cinco años de su firma en Cartagena. “Estamos emocionados, entusiasmados, impresionados y esperanzados, porque estas tierras –los Montes de María, El Salado y tantas otros lugares– fueron durante décadas arrasados por la violencia del narcotráfico y la crueldad. Usted, presidente Duque, está haciendo algo que es muy valioso, la paz con legalidad”, manifestó el mandatario chileno.

“La violencia no requiere ley, no requiere tiempo, no requiere amor, no requiere coraje. La paz requiere ley, requiere tiempo, requiere coraje y requiere amor. Es más difícil la paz que la violencia”, agregó Piñera. A su vez, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, destacó el apoyo de su país a la paz de Colombia. “Chile fue el primer país latinoamericano en asistir, en apoyar, en aportar e incluir recursos, así que la visita del presidente Piñera y su interés en la paz de nuestro país es un gran evento”, sostuvo el funcionario, quien recalcó que, “contrario a lo que unos dicen, no hay recrudecimiento de la violencia. Eso es una mentira (…) hoy día, presidente Piñera, como lo ha dicho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia es hoy un mejor país”.

Y es que según el presidente Duque, lo que era una fragilidad ostensible hoy ha sido superada gracias a lo hecho durante su administración. “Porque tenemos una política de Estado, de Paz con Legalidad, con presupuesto, con trazador, con seguimiento y con el apoyo de otras naciones (…) yo quiero decirlo, con claridad, sin aspavientos, sin dubitaciones: hace tres años, cuando estaba llegando a la Presidencia de la República, me decía quien dirigía la Misión de las Naciones Unidas en Colombia que esta construcción de paz implica tener presente las fragilidades. Él me dijo –agregó–presidente Duque, usted recibe un proceso en construcción y, por ende, frágil. Un proceso que tiene que construirse en 15 años y apenas está iniciando esta tarea”.

Igualmente, el mandatario colombiano agradeció a Piñera el acompañar la política de Paz con Legalidad con recursos y asistencia técnica, y reiteró que “ese es el propósito de tenerlo hoy acá, querido presidente, de tenerlo con su delegación y de decirle, gracias por la amistad que le ha profesado a Colombia, la misma que hoy le queremos retribuir, con afecto, porque Colombia también quiere acompañar a Chile”. Terminado el evento en Turbaco, los dos jefes de Estado se reunirán en la Casa de Huéspedes de Cartagena, en una reunión bilateral para abordar los próximos pasos de la Alianza del Pacífico y de Prosur, entre ellos incorporar a este último grupo a países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur, y la integración plena de Ecuador.