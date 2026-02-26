Publicidad

Fuerzas Militares, Iglesia y Registraduría son las instituciones mejor valoradas: Invamer

Las Fuerzas Militares, la Iglesia Católica y la Registraduría Nacional encabezan el ranking de instituciones con mejor imagen en el más reciente Colombia Opina de Invamer. En contraste, el Congreso, el sistema judicial y, sobre todo, los partidos políticos aparecen en el bloque de menor favorabilidad.

Redacción Política
26 de febrero de 2026 - 03:36 p. m.
Foto: Archivo Particular
La última encuesta de Invamer que salió el pasado miércoles 25 de febrero no solo midió la intención de los colombianos sobre las urnas, sino también cómo observan las instituciones y el clima político del país.

La favorabilidad de las Fuerzas Militares se encuentra en su punto más alto de 2017 con un 79,1 % de opinión favorable, frente a un 15,9 % desfavorable. Las siguientes en la lista con mejor calificación son la Iglesia Católica (68,9 % favorable; 24,6 % desfavorable) y la Registraduría (67,9 % favorable; 24,2 % desfavorable). Estas mediciones ocurren en un momento en que la narrativa del Gobierno sobre ruidos alrededor del proceso electoral se convierte en parte del debate público.

También entran la Policía (67,5 % favorable; 28,1 % desfavorable) y los empresarios (61,7 % favorable; 30 % desfavorable) en un momento donde el empleo, el aumento del mínimo y la seguridad también se convierten en temas claves de la campaña electoral y parte de las preocupaciones de los colombianos.

Al final de la lista están instituciones como el Congreso de la República que aparece con el 33,9 % de favorabilidad contra un 57,5 % desfavorable; pese a estos resultados, es una de las mediciones más altas que ha tenido el legislativo. La más baja fue en abril de 2021 —durante el paro nacional— cuando llegó a un 16,1 % de favorabilidad.

El sistema judicial le sigue con el 31,4 % de favorabilidad contra un 58,3 % desfavorable. Los partidos políticos entran al final de la lista con un 24,8% favorable y 66,1% desfavorable. Sin embargo, el actor “institucional” con peor aprobación es la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el ejercicio marca apenas 3,8 % de percepción favorable y un 88,4 % desfavorable.

Esta medición de Invamer se realizó entre el 11 y el 22 de febrero, a través de 3.800 encuestas presenciales que se ejecutaron en 147 municipios (24 son “capitales” y 123 “no capitales”) y fue financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. El margen de error es del 1,93 % y el nivel de confianza es del 95 %.

Conozca aquí la ficha técnica:

Esta es la encuesta completa:

