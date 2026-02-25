Iván Cepeda ganaría en la mayoría de escenarios de la segunda vuelta: encuesta Invamer

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran el bloque de candidatos ya instalados en la primera vuelta. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pesar de faltar 116 días para la segunda vuelta presidencial, donde nada está escrito, la última encuesta de Invamer presentó una serie de escenarios con los punteros de cada una de las orillas políticas del país.

El primero de los escenarios enfrenta al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda contra el aspirante de Salvación Nacional, Abelardo De La Espriella. En esta medición, el primero supera al segundo con 22 puntos de ventaja, pues en un eventual enfrentamiento Cepeda obtendría un 59,4 % contra el 37,4 % de De La Espriella.

Conozca más detalles sobre la medición: Cepeda le saca a De la Espriella el 18,2 %; López y Valencia entran al ruedo: Invamer

Mientras que una posibilidad donde se enfrenten Iván Cepeda, quien representa las banderas de la izquierda en esta elección contra Sergio Fajardo, uno de los punteros del centro. El primero obtendría el 53,9 %, mientras el segundo llegaría solo al 42,8 %, una ventaja de 11,1 puntos.

Un tercer escenario enfrenta a De La Espriella con Fajardo en un empate técnico que encabezaría el primero con un porcentaje del 47,1 %, mientras el segundo llegaría al 46,4 %, una diferencia solo del 0,7 %.

Así quedarían las consultas: Quintero pasó a Barreras; Valencia y López lideran coaliciones: así van consultas en Invamer

El cuarto y último escenario que plantea la encuestadora en su medición de hoy es el que enfrenta a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia contra el ganador de la consulta de octubre, Iván Cepeda. En esta posibilidad, Valencia solo obtiene un 30,7 % de la votación y es superada ampliamente por Cepeda que llega al 65,2 %, una diferencia del 34,5 %.

Esta medición de Invamer se realizó entre el 11 y el 22 de febrero, a través de 3.800 encuestas presenciales que se ejecutaron en 147 municipios (24 son “capitales” y 123 “no capitales”) y fue financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. El margen de error es del 1,93 % y el nivel de confianza es del 95 %.

Conozca aquí la ficha técnica:

Esta es la encuesta completa:

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.