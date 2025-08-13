En fotos: así fue la despedida del senador Miguel Uribe Turbay

Resume e infórmame rápido

Este 13 de agosto fue sepultado el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Su despedida tuvo varios momentos y actos para conmemorar su vida y su trayectoria política en el Concejo de Bogotá, la Secretaría de Gobierno de la capital y el Senado.

Luego de casi tres días de velación en cámara ardiente en el Salón Elíptico, la mesa directiva del Senado y la Cámara dio unas palabras para despedir al congresista y hacer un llamado a la calma y al diálogo. Igualmente, intervinieron el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en nombre del condenado expresidente Ávaro Uribe, quien está en prisión domiciliaria.

Posteriormente, el féretro fue trasladado hasta la Catedral Primada para la eucaristía que dio el cardenal Luis José Rueda, quien pidió compromiso de parte del pueblo colombiano para perdonar y construir una mejor sociedad para las próximas generaciones.

Desde el lugar religioso, Miguel Uribe Londoño habló nuevamente y llamó a la movilización y a la unión para 2026. María Claudia Tarazona, esposa del congresista, rechazó cualquier tipo de venganza por el asesinato.

Finalmente, los familiares, amigos y círculo cercano de Miguel Uribe se trasladaron hasta el Cementerio Central, donde se llevó a cabo una ceremonia y fue enterrado el legislador.

