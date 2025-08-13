“Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026”: papá de Miguel Uribe

El padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, habló este 13 de agosto en la Catedral Primada de Bogotá. EFE/Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Desde la Catedral Primada de Bogotá, y sin dejar de lado el luto en el que está toda la familia del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el padre del legislador, Miguel Uribe Londoño, dejó un mensaje en clave electoral y con una mención explícita a las elecciones de 2026.

Y lo hizo luego de recordar que la trayectoria política que venía ejerciendo su hijo hasta antes del asesinato estaba ligada al Centro Democrático, partido que lidera el ahora condenado expresidente Álvaro Uribe. Por eso, en un pronunciamiento de 5 páginas que leyó desde esa sede eclesial, dejó claro el propósito de retomar esas banderas.

“El país tiene claro de dónde viene la violencia, pero más importante que eso es que los colombianos tengan aún más claro cuál será el liderazgo encargado de continuar y honrar el legado que hoy deja mi hijo, Miguel Uribe Turbay. Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio”, precisó el padre del legislador asesinado.

Y agregó: “Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa. Asesinaron a Miguel, pero jamás podrán asesinar su propósito. Las ideas son indestructibles, pero necesitan ser materializadas para cambiar la historia de un país”.

De hecho, en medio de sus palabras, abrió un espacio para mencionar de forma directa al exmandatario Uribe, en la medida en que fue el jefe político de su hijo y que, por lo mismo, se debería encauzar la lucha electoral desde su legado para alcanzar de nuevo el poder.

Su pronunciamiento, con todos los bemoles del caso, tuvo un matiz similar al que en 1989 atestiguó el país cuando Juan Manuel Galán, hijo del inmolado líder liberal Luis Galán, dijo en medio de las honras fúnebres de su padre que la posta de su candidatura debía enarbolarla César Gaviria Trujillo. En ese momento, él fue elegido presidente.

En todo caso, minutos antes del discurso de Miguel Uribe Londoño, habló la viuda del senador asesinado, María Claudia Tarazona, quien se enfocó más en su esposo, aunque hizo algunas referencias tácitas al momento político.

“Miguel tenía el corazón más generoso, generoso para amar y para perdonar. En él, nunca existió ni odio, ni rencor ni venganza. Por el contrario, un corazón lleno de amor por su familia y por Colombia, país que amo y por el que dio su vida. Creía en la seguridad y la justicia como pilares fundamentales para conseguir la paz, pero no como fuentes de venganza u odio, si no como instrumentos necesarios en un país que tiene que fortalecer la democracia para poder ser un lugar donde todos quepan y puedan vivir en paz”, dijo Tarazona.

¿Quién es el papá de Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Londoño fue, en 2013, director del Centro Democrático, partido político que ayudó a gestar y que, según él mismo dijo, gracias a la visión del expresidente Álvaro Uribe Vélez le dio a Miguel Uribe Turbay impulso a su carrera política.

Uribe Londoño también fue el coordinador y jefe del directorio distrital del Centro Democrático en Bogotá durante la campaña a la Cámara en 2014. Antes fue concejal de Bogotá, entre 1988 y 1990. Entre 1990 y 1991 fue senador y en 1998 fue candidato a esa misma corporación.

Estas son las palabras completas de Miguel Uribe Londoño:

#ENVIVO 🔴 Este miércoles, 13 de agosto, se realizan en Colombia las honras fúnebres del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Aquí puede seguir toda la jornada. 👉 https://t.co/kysAtEhITf pic.twitter.com/NizvQVOCml — El Espectador (@elespectador) August 13, 2025

