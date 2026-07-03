Cita de empalme inició con roces: así fue encuentro entre equipos de Petro y De la Espriella

En la Casa de Nariño, con el liderazgo de Germán Ávila y José Manuel Restrepo, comenzó este 3 de julio el empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Foto: Tomada de @jrestrp

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Durante la primera cita formal de los equipos de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, se registró un roce entre los dos cómites. Y la razón es que para la administración que llega hay varias alertas que deben ser atendidas, pero la actual administración de la Casa de Nariño las leyó como una intención de generar titulares.

En la reunión de este viernes desde Palacio estuvo en el equipo entrante el viceministro electo, José Manuel Restrepo, seguido de Elsa Noguera, María Isabel Campo, Carolina Restrepo y Jerome Sanabria. Mientras del lado de la actual administración estuvieron presentes Germán Ávila, Nohra Mondragón, Natalia Irene Molina, José Augusto Ocampo y Hollman Morris.

Quien dirige al equipo de De la Espriella, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, advirtió que hay alarmas por asuntos fiscales, una “crisis humanitaria” en el sector salud, dudas sobre la asignación de títulos desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en la sostenibilidad del ICBF, riesgo de un apagón por la crisis energética y ruidos por la estancada paz total y lo que pasó con las negociaciones con grupos criminales.

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“Esperamos que las reuniones que hoy inician se rijan en un criterio de transparencia y seriedad, porque eso es lo que requieren los colombianos”, dijo Restrepo para reforzar sus pedidos de información sobre los temas con los que hay alertas.

“Usted dijo que esto no se trataba de hacer un show mediático, pero me parece que ese criterio usted lo rompió con su intervención (…), está dando una larga lista de titulares, de temas que requieren una extensa respuesta”, contestó el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, quien además dirige el equipo de empalme de la actual administración.

A partir del martes 7 de julio, a un mes de la posesión presidencial, se instalarán mesas sectoriales a cargo de los ministros y equipos designados a cada cartera. Se espera que dos días después se publiquen los primeros informes de empalme, para que entre el 10 y el 21 el gobierno entrante pueda pedir información al saliente.

Días más tarde estarán en una segunda ronda de reuniones entre ambos cómites para dar un cierre técnico el 31 de julio, a una semana de la posesión presidencial. Estos serán los únicos acercamientos entre ambas administraciones, pues el mismo Restrepo confirmó que “no existe ninguna posibilidad” de reunir a ambos mandatarios.

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