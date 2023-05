“Es mi decisión” Irene Vélez sobre críticas por usar tenis ante reyes de España

Esta sería la segunda vez que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, es criticada por usar tenis. Foto: Fotografía web

De nuevo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dio de qué hablar por su vestuario. La polémica la desataron los tenis blancos que utilizó en la visita que hizo el gabinete colombiano al rey Felipe VI de España.

No es la primera vez que la funcionaria es criticada por utilizar este tipo de zapatos en encuentros formales, por lo que Vélez se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

“Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre”, dijo la ministra, quien además agregó: “puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy”.

Los hechos se presentaron durante la visita de Estado del gobierno de Gustavo Petro en España. La ministra Vélez se vio uso los tenis blancos durante el saludo real, mientras que a su lado, la jefe de gabinete, Laura Sarabia, lucía un traje negro y tacones verdes. Por su parte, Vélez tenía una blusa manga corta, un pantalón negro y los tenis blancos, lo que, para algunos, rompió el protocolo de vestimenta.

Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy. pic.twitter.com/Z8ZEco8srq — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) May 3, 2023

En agosto del año pasado, la ministra Irene Vélez fue tendencia en redes sociales por usar tenis durante una visita diplomática con el gobierno español “cuando hay un hombre que se para y se posesiona en tenis es un bacán, se ve joven. Pero si es mujer, faltó al protocolo, no siguió la estética ni respetó las reglas”, dijo en su momento Vélez, ante las críticas que surgieron.

Los protocolos en el gobierno de Gustavo Petro

Lo que sí queda claro es que estos protocolos no son una preocupación mayor para el gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, el propio jefe de Estado decidió asistir a la cumbre con el rey de corbata y no de frac, como lo sugiere el reglamento.

La jornada inició con la visita de Gustavo Petro al Palacio de Felipe VI y continuó con la intervención del mandatario en el Congreso español. Allí el mandatario colombiano habló, entre otras cosas, sobre la crisis climática.

En una entrevista con W Radio, el primer mandatario manifestó que no se siente cómodo ni con la corbata ni el frac, un traje masculino de etiqueta compuesto de un saco con solapas de raso. “Yo nunca me he puesto un frac, para mí esa vestimenta representa y tiene un símbolo que tiene que ver con elites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se salta el protocolo con el Rey: «Es elitista y antidemocrático» https://t.co/6K4hNLaL9m — ABC España (@abcespana) May 4, 2023

Llamó la atención que mientras la primera dama, Verónica Alcocer, se cambió de vestuario tres veces al día en su visita a España, a la Reina Letizia se le observó con el mismo vestido blanco durante toda la jornada, a excepción del evento protocolario para la noche.

La esposa del presidente vistió un vestido en crepe de lana con apliques artesanales, diseñado por Diana Chirimía de la tribu Embera Katío y elaborado por el diseñador vallecaucano Andrés Otálora.

Los medios españoles criticaron el discurso del primero de mayo del presidente Petro. Uno de los que lo hizo fue el diario ABC de España, que en su portada mantuvo como punto central el encuentro entre el madatario colombiano, el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz.

El diario tituló “El presidente de Colombia, sin yugo ni frac” y agregó “Petro se centra en el apocalipsis climático y aparca los ataque a España en su visita”. Por su parte, el Rey anima a Petro a continuar el “camino de concordia y hermandad” entre España y Colombia, afirmó el mismo medio español.