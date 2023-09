“Es un montaje”: López Maya sobre escándalo de empresa Sociedad Aérea de Ibagué

Alexander López habla sobre empresa de avionetas contratada por el Pacto Histórico y hoy salpicada por presunto caso de narcotráfico. Foto: Archivo Particular

Hay polémica por la relación entre las campañas a la Presidencia y el Congreso del Pacto Histórico con una empresa de aviación mencionada en un presunto caso de narcotráfico. Se trata de Sociedad Aérea de Ibagué o SADI, que aparece en los registros de gastos de campaña del presidente Gustavo Petro y de varios congresistas del Pacto Histórico.

Esta semana se conoció que Carlos Eduardo Restrepo Osorio, piloto vinculado a la empresa, admitió cargos por narcotráfico en Estados Unidos, el pasado 8 de junio en Florida, según dio a conocer El Tiempo. En Colombia, la noticia generó varios cuestionamientos a los integrantes del Pacto Histórico.

Este miércoles, desde el Congreso, el senador Alexander López Maya salió al paso de las versiones y aseguró que el movimiento al que pertenece no tiene nada que ver con el escándalo, argumentando que ellos no deben responder por las actuaciones de una empresa privada a la que simplemente contrataron.

“Este es uno de los montajes y las sombras que quieren tirar la oposición y grandes poderes del país contra el Pacto Histórico. Cumplimos con todos los requisitos legales exigidos por el Consejo Nacional Electoral y la Constitución, fueron prorrateados los costos entre los primeros 20 congresistas de lista”, dijo López, explicando por qué aparecen relacionados varios integrantes del Pacto.

Según el senador, se trata de una situación que le puede pasar a cualquier colombiano. “Usted aborda un taxi y no sabe qué hicieron ayer en ese carro, lo mismo ocurre en este caso, lo que hagan los dueños de esas avionetas o la empresa es una decisión particular, el Pacto Histórico no tiene nada que ver en eso de las narcoavionetas”.

López Maya dijo que si le preguntan al piloto involucrado éste dirá que no tiene nada que ver con el Pacto Histórico, comprobando que se trata de una “bulla” que les quieren hacer. “Lamento que en el país usen cualquier escándalo o mentira para tratar de destruir al Gobierno de Gustavo Petro y a la bancada del Pacto Histórico”, concluyó.

