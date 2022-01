“Espero que reconsideres tu decisión”: De la Calle a Ingrid Betancourt

Humberto de la Calle es candidato al Senado para 2022, avalado por el partido Verde Oxígeno, que lidera Ingrid Betancourt. Foto: Óscar Pérez

Tras el anuncio de Ingrid Betancourt de abandonar la Coalición Centro Esperanza para seguir como candidata presidencial en su partido, Verde Oxígeno, anunciada ayer sábado, son varias las reacciones que se han dado al interior de dicha convergencia político-electoral. Y quizás la más importante de ellas es la de Humberto de la Calle, uno de sus fundadores y cabeza de lista además al Senado con el aval de la colectividad que lidera la exrehén de las Farc. “No puedo estar de acuerdo con tu separación de la coalición. El problema no somos ni tú ni yo. No podemos dividirnos y repetir el 2018, dejando otra vez a los colombianos presos de los extremismos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y en otro trino se refirió a la posición en la que ha quedado, como miembro de Centro Esperanza y candidato al Congreso del partido que lidera Betancourt. “Esa promesa incluyó mi retiro de la contienda presidencial. Espero que recapacites. Espero que reconsideres tu decisión. Espero no verme en el imperativo legal de escoger entre mi promesa primaria de apoyar a toda la coalición y la sobreviniente consecuencia de tu decisión”. De la Calle les dejó además un mensaje a todos los demás integrantes de la coalición, a quienes les pidió seguir firmes en la alianza: “El esfuerzo de llegar unidos a la contienda electoral es la respuesta mínima que le debemos a la mayoría de colombianos y colombianas”.

Otro que se pronunció fue el precandidato Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá y a quien Verde Oxígeno le iba a dar el aval. “Lamentamos pero entendemos tu decisión, querida Ingrid. Eres una mujer muy valiosa para Colombia. Nosotros continuamos el camino en la Coalición Centro Esperanza, proyecto de unidad en el que creemos y hemos construido con mucho esfuerzo. En próximos días anunciaremos paso a seguir”, expresó en la misma red social. Trino que tuvo respuesta del senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde: “Coincido con este mensaje. Respetable decisión de Ingrid Betancourt, pero los verdes convencidos de la unidad del centro y la centroizquierda le hemos apostado a la Coalición Centro Esperanza”. De paso, el congresista ratificó su apoyo a Amaya en la consulta.

Sergio Fajardo, por su parte, cuestionó con dureza la actitud de Betancourt, calificando lo sucedido como una disputa que terminó mal y de manera bochornosa. “Se lo dije personalmente a ella: así no se tramita una diferencia. Uno no puede estar poniéndoles ultimátum en público a un grupo de compañeros. Yo puedo entender el malestar de ella, puedo hacer un esfuerzo para entender que es lo que la mortifica, pero con ultimátum se desfigura ella y no es correcto con una coalición que hemos hecho todo ese esfuerzo, que ella entró a participar de manera constructiva y ella fue quien insistió en que Alejandro Gaviria entrara. Creo que se equivocó Ingrid”, manifestó. Sobre el aval que, según se anunció, le iba a dar Verde Oxígeno, agregó que ese no el problema. “Yo no he recibido ningún aval, no me he inscrito en ninguna parte (…) pero el aval no es el problema, los problemas que tiene el país son muy grandes”, dijo, recalcando en que es hora de seguir adelante, planteando propuestas para resolver los problemas de la gente.