Juan Carlos Pinzón propone encuesta en enero para elección del candidato presidencial de centroderecha

Exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, recibe el aval por el partido Verde Oxígeno para ser candidato a la Presidencia 2026. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón propuso la creación de una encuesta en el mes de enero con el que se puedan definir nombres para la Gran Consulta de marzo en la centroderecha. Su invitación llega en medio de diversas divisiones entre partidos y diferencias de candidatos en este sector que buscan suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En comunicado, el exministro señaló que es “urgente de un camino que garantice el triunfo de la sensatez y la derrota del Socialismo del Siglo XXI en las elecciones presidenciales de 2026”. En este sentido, convocó a más de 40 candidatos, incluidos aquellos de los sectores partidistas, para participar en una encuesta en enero con algunos condicionantes.

Le sugerimos: Seis precandidatos destaparon sus cartas sobre educación y seguridad rumbo a 2026

Su propuesta buscaría que la consulta de marzo llegue con la menor cantidad de nombres posibles y por ello, que en esa encuesta de enero participen quienes registren más del 3 % de intención de voto en las encuestas. “Ese pacto real debe traducirse en un acuerdo práctico, amplio y generoso, donde nadie que quiera defender la democracia se sienta excluido”, señala el comunicado, en el que además se manifiesta que este proceso debe ser vinculante para que no haya fuga de sectores en caso de no ser elegidos.

Con esta consigna, Pinzón convocó a los integrantes de partidos como el Liberal, la U, Cambio Radical o Nuevo Liberalismo. Asimismo se convocó a coaliciones como Alma, en la que se agrupan varios sectores de centro, o los propios partidos Conservador y Centro Democrático, que hoy cuentan con complejidades para la definición de su candidato a la Presidencia. Y, además, Pinzón también invitó a numerosos aspirantes por firmas donde resaltan nombres como Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, David Luna, Juan Daniel Oviedo o Héctor Olimpo Espinosa.

Esta es la propuesta que le presento al país para lograr la unidad y una gran Coalición Democrática: definir compromisarios ya, encuesta en enero, umbral definido y debates televisivos, para llegar a la gran consulta popular del 8 de marzo en la que se escogerá un candidato… pic.twitter.com/fELvmRYsSJ — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) November 19, 2025

“Los nombres que resulten de esta encuesta pasarán a la Gran Consulta Popular del 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas, para que de allí surja el candidato único plenamente legitimado por la ciudadanía”, asegura en su comunicado Pinzón. La propuesta estaría acompañada de la conformación de un comité que se encargue de los aspectos jurídicos de esta alianza política para “asegurar un proceso serio, transparente y respetuoso para todos que sea resuelto por el voto de los electores”.

Finalmente, el exministro también asegura que este proceso debe ser acompañado de amplios debates para televisados en los que las propuestas programáticas destaquen por sobre las diferencias que hoy atraviesa la derecha para la elección de sus candidatos.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.