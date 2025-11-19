Seis precandidatos destaparon sus cartas sobre educación y seguridad rumbo a 2026

Debate de candidatos presidenciales de El Espectador. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la agitación electoral por cuenta de las movidas de los partidos y coaliciones de cara a los próximos comicios, seis figuras de izquierda, centro y derecha que buscan estar en el tarjetón de las elecciones presidenciales se sentaron a discutir sobre los retos de la educación en momentos de cambio e incertidumbre para varios sectores. Durante casi dos horas, los precandidatos hablaron de los papeles del Estado y los privados, de los problemas de cobertura, los créditos educativos, de las oportunidades de la virtualidad y la inteligencia artificial, entre otros temas claves.

Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano y Camilo Romero se encontraron en el debate organizado por la Fundación Universitaria Los Libertadores, Foros El Espectador y Caracol Televisión en el Gimnasio Moderno. Con la guía de dar discusiones de país, los seis explicaron detalladamente lo que harían en materia de educación si el próximo 7 de agosto de 2026 se posesionan como el reemplazo de Gustavo Petro en la Presidencia.

Lea también: Partidos de izquierda y centro analizan sus cartas para aterrizar en el frente amplio

El debate inició con la visión que cada uno tiene del sistema educativo en Colombia. Oviedo, aspirante por firmas, planteó una conversación sobre cómo ha crecido la brecha entre el campo y la ciudad, razón por la cual propuso modernizar el sistema de financiamiento para llegar con mayor fuerza a las regiones. Dávila, quien también recoge apoyos ciudadanos en las calles, se enfocó en los bajos niveles de cobertura y señaló que, a su juicio, se deben impulsar los subsidios a las tasas de interés de los créditos del Icetex.

María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático, dijo que el excesivo control del Ministerio de Educación y el centralismo reúnen dos de los principales males del sistema. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, aseguró que el debate debe ser cómo mejorar la oferta laboral para recién egresados y aumentar la oferta de formación para el trabajo.

Mauricio Lizcano, exministro de las TIC, se fue por el lado de la primera infancia, pues, explicó, las desigualdades a la hora de hablar de ingreso a la universidad se producen en esa etapa de la vida. Finalmente, Romero, cercano a la actual administración, se sumó a las voces que resaltaron los problemas de acceso y, contrario a lo dicho por Cabal, dijo que el Estado se debe fortalecer, a través de medidas como una reforma tributaria, para que tenga más capacidades de enfrentar los retos en cuestión.

Ese tema del financiamiento de la educación tuvo un capítulo especial en el debate, pues todos los precandidatos coincidieron en que no se trata únicamente de voluntad política. En este punto, la precandidata Cabal se fue contra la administración Petro y dijo que no se deberían “secar las cuentas” que ayudan a financiar la educación, que, según su visión, vienen de las regalías por la explotación de hidrocarburos y la inversión privada.

El aspirante Cárdenas subrayó que “plata sí hay”, pero que, para él, los gobiernos la malgastan en clientelismo. Así, el exministro pidió una “cirugía al presupuesto” para reducir los contratos de prestación de servicio y destinar esos recursos al Icetex. Cirugía al presupuesto. Lizcano se fue por el discurso contra la corrupción, habló de eliminar ministerios y de fortalecer la ley del primer empleo.

Romero insistió en pedir más aportes de los sectores económicos con mejores resultados en 2025 y Oviedo, contradiciendo a Cárdenas, dijo que no hay tantos recursos, por lo que se debería actualizar la metodología de asignación de recursos para las universidades públicas. Este segmento lo cerró la candidata Dávila, quien también habló de corrupción y entre sus propuestas lanzó una para liquidar todos los bienes en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y enviar esos dineros a las arcas de la educación.

No se pierda: Fue radicada moción de censura al MinDefensa: “evidente incumplimiento de funciones”

El debate de los sistemas de acreditación y evaluación acercó a los precandidatos con planteamientos como los de reforzar la calificación de pares y agilizar los procesos para darles luz verde a los programas. Cambiar paradigmas, involucrar el uso de inteligencia artificial y combatir las irregularidades en algunos centros de educación fueron otros de los conceptos que resonaron en esta sección.

En medio del intercambio de ideas también hubo espacio para hablar de un asunto coyuntural en materia política y social: la seguridad y la reciente polémica por los bombardeos en Guaviare que dejaron muertos a algunos menores de edad que habrían sido reclutados por las disidencias.

El primer foco de este tema fue el del narcotráfico, punto en el que Camilo Romero sacudió los ánimos al señalar que el modelo de la lucha contra las drogas y el Plan Colombia no funcionó, planteamiento que usó para criticar a candidatos como Dávila, Cabal y Cárdenas, quienes propusieron regresar a ese camino.

La también senadora María Fernanda Cabal pidió no “relativizar” el problema de las drogas y Dávila aprovechó para cuestionar el modelo de paz total del presidente Petro. Oviedo se centró en la dualidad del problema, que implica la reducción de los cultivos ilícitos, pero también la atención en salud, educación y otras necesidades de primer nivel para las comunidades que hoy son nodos del cultivo de hoja de coca. Cárdenas se fue contra Romero y aseguró que no es válido señalar que el Plan Colombia fracasó.

En cuanto a los bombarderos, el debate volvió a centrarse entre quienes se oponen a la ejecución del Gobierno y quienes defienden lo alcanzado hasta el momento. Sin embargo, el mensaje de fondo que los seis aspirantes le dieron al auditorio y la audiencia virtual fue el de respetar las normas internacionales y sumar fuerzas para combatir el reclutamiento forzado.

El encuentro promovido por la Fundación Universitaria Los Libertadores plantó las bases para un debate presidencial sobre estos aspectos cruciales de la educación y la seguridad en el marco del diálogo y la participación ciudadana. Al final del espacio, los precandidatos y asistentes coincidieron en la importancia de fomentar la pluralidad y la inclusión de la academia en el ejercicio de presentarle al país las propuestas de quienes aspiran a ser el próximo presidente o presidenta de Colombia.

Así fue el debate de El Espectador con precandidatos presidenciales

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.