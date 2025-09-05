“Manguitos del Pacto Histórico”: estalla pelea en el petrismo tras elección de Camargo

Hubo un choque entre Gustavo Bolívar y la senadora Gloria Flórez, quien le pidió pruebas al también precandidato sobre los votos que se le habrían dado a Carlos Camargo desde el Pacto. Foto: Archivo Particular

Por más pactos de “no agresión” que han acordado e incluso pese a los regaños que ha lanzado el presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico no les pone pausa a las peleas y discusiones públicas. En esta oportunidad, la senadora Gloria Flórez se mostró muy molesta luego de que el también precandidato Gustavo Bolívar asegurara que al interior de la coalición hubo quienes votaron por Carlos Camargo para la Corte Constitucional, asunto que está siendo revisado en el Gobierno.

De acuerdo con Bolívar, en las cuentas preliminares que se hacían, los votos entre Camargo y María Patricia Balanta estaban apretados, por lo que no se esperaba una diferencia de 21 votos de diferencia entre ellos: 41 para Balanta y 62 para Camargo. Para el precandidato, hay personas del Pacto Histórico, a las que llamó “manguitos” que habrían votado por el cordobés.

“El hoy flamante magistrado Camargo llegó casi derrotado al Congreso y de una hora para otra se cambió el resultado. Se voltearon esas votaciones, qué tristeza esos manguitos que seguimos eligiendo dentro de nuestras listas, con los votos progresistas“, indicó Bolívar.

La separación de poderes no existe.



Video sobre la elección del magistrado Camargo y los manguitos del Pacto Histórico pic.twitter.com/KNUKvgMgMJ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 4, 2025

Además, les hizo un llamado a las directivas de la agrupación, pues habrían permitido la inscripción de precandidatos “impresentables” para la consulta del próximo 26 de octubre.

"Siguen llegando manguitos al Pacto Histórico y va a haber más en la lista de octubre. Yo no estoy en las directivas, si lo estuviera no lo permitiría. Sabemos que en la lista del 26 de octubre hay impresentables, ¿lo van a permitir solamente porque necesitamos ganar y por el todo vale?“, señaló.

Al pronunciamiento de Bolívar, que hizo a través de su cuenta de X, reaccionó la senadora del Pacto Gloria Flórez en un evento realizado en Boyacá para hablar del proyecto progresista. Y es que en redes sociales se ha compartido un video de la congresista saludando de abrazo a Camargo tras ser elegido en la plenaria del Senado, hecho que igualmente hizo con Balanta.

Fui parte de la comisión escrutadora para la votación del magistrado de la Corte Constitucional.



Posterior a la decisión de la plenaria, bajé a saludar a los 3 ternados como siempre lo he hecho, con respeto y altura.



Siempre firme con el proyecto del cambio, la bancada del… pic.twitter.com/hOxSg58CXK — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) September 5, 2025

"Fui parte de la comisión escrutadora para la votación del magistrado de la Corte Constitucional. Posterior a la decisión de la plenaria, bajé a saludar a los 3 ternados como siempre lo he hecho, con respeto y altura", indicó Flórez.

Además, durante el evento en Boyacá se pronunció frente a las críticas de Bolívar a algunos senadores del Pacto: "Que el señor Bolívar me entregue una prueba. He puesto en eventos a firmar un pacto de unidad para evitar que estas cosas sucedan y que no nos despedacemos y destruyamos nuestras bases".

En todo caso, para el Gobierno no ha pasado inadvertido que los números de la elección de Camargo sí fueron más altos de lo esperado y por ello analizan con detenimiento qué medidas tomar. Sin embargo, el voto fue de carácter secreto.

