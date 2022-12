“Procedemos de buena fe”: Prada sobre polémico parágrafo de reforma política

"No hay impedimentos, no hay delito en nuestra opinión", señaló el ministro Alfonso Prada. Foto: Ministerio de Interior

“No hay impedimentos, no hay delito en nuestra opinión. Estamos procediendo de buena fe”, aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre el polémico parágrafo en la reforma política que aseguraría la elección de los congresistas actuales en los comicios de 2026.

Mientras los representantes presentaban impedimentos para no votar el texto de conciliación que se debate este jueves en la plenaria de Cámara, argumentando que el parágrafo los beneficiaba por lo tanto estaban legislando en causa propia y cometiendo prevaricato, el presidente de la corporación, David Racero, solicitó darle espacio a Prada para explicar por qué no era el momento para debatir dicho apartado de la iniciativa del Gobierno.

Aunque algunos parlamentarios rechazaron la posibilidad de intervenir del ministro, Prada subió al estrado y defendió la postura del legislativo: “acá se está abriendo una discusión, pero estamos votando una conciliación”, indicó.

Con eso, el alto funcionario manifestó que si bien las dudas son válidas, constitucionalmente esa votación no es el lugar para hacer los reclamos, sino en los próximos cuatro debates que, por ser un acto legislativo, tendrá que cursar el proyecto.

“En el Senado se dio este debate. El Senado declaró la ausencia de impedimentos o conflictos en materias de reformas a la Constitución Política. De manera que no estamos ante una ley, sino frente a una reforma constitucional que tiene efectos frente a la totalidad de los colombianos”, manifestó.

De esa manera, el ministro recalcó en que la figura de la conciliación “no abre la posibilidad de reabrir el debate de un artículo. Por eso no vamos a votar solo un punto en particular”. “Ni siquiera se nos permite opinar si el artículo es bueno o malo, jurídico o antijurídico. En ese caso tendríamos que hacerlo con todos. La conciliación se vota como requisito para que se dé un quinto debate [de los ocho que necesita para hacerse ley] y allí se revisará la legalidad y constitucionalidad de cada artículo” agregó.

A juicio del Gobierno, los argumentos que presentó la oposición y varios congresistas declarados pro gobierno, son “totalmente inconstitucionales, antitécnicos y algo sin precedentes”.

No obstante, ante la plenaria de la Cámara, Prada expresó que en el Senado se debatió si valía la pena, o no, votar una conciliación para la primera de las dos vueltas que debe surtir este proyecto de acto legislativo. Su argumento era que, si todavía faltan otros cuatro debates (segunda vuelta), la conciliación de esta primera ronda, a juicio de algunos senadores, no era tan necesaria. “Dije en el Senado que me parece que si vamos a iniciar un nuevo período de segunda vuelta, bien vale ponerle fin a la primera con una conciliación”.

“La posición del Gobierno es que aquí no opera ningún tipo de impedimento por ausencia material de posibilidad”, concluyó.

Cumbre para concertar reforma política

Antes de que se diera esta controversia sobre el parágrafo que daría privilegio a los congresistas actuales de estar en la lista de candidatos de las próximas elecciones de 2026, Prada dijo a los medios que en enero convocaría a los partidos políticos a una cumbre para concertar la segunda vuelta de la reforma política. Esto porque muchos en Senado quedaron con sinsabores en varias partes del articulado.

“En el mes de enero voy a convocar reuniones en el Ministerio para que tengamos la posibilidad de escuchar a los partidos, a los congresistas, revisar exactamente los efectos de la reforma aprobada en primera vuelta, para pulir el texto en lo que más podamos y lograr un gran consenso para la segunda vuelta”, dijo. El debate por las listas cerradas y la financiación de campañas 100 % estatal son algunos de los puntos que generan discordia.

