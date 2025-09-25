Estas son las citas clave que ha tenido Petro en Nueva York por Naciones Unidas

El presidente Gustavo Petro saludando a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A su lado, el presidente de España, Pedro Sánchez. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro va culminando su agenda en Nueva York, Estados Unidos, luego de una serie de intervenciones en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Llamó a parar el genocidio en Gaza, a la conformación de un ejército para frenar los ataques de Israel, lanzó críticas contra algunos gobiernos y tuvo varios encuentros con homólogos de su misma línea política.

Petro ya dio su último discurso en la Asamblea General como jefe de Estado, pero este no ha sido el único pronunciamiento que ha hecho en representación a Colombia, pues ha estado en diferentes foros para hablar del cambio climático y de los retos de la política global.

Este miércoles, por ejemplo, participó en el evento “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”. Allí compartió mesa con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Chile, Gabriel Boric, y de Uruguay, Yamandú Orsi, quienes tienen una línea progresista similar a la que defiende Petro.

📸 l En la ONU, el Presidente @petrogustavo participó en el evento “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”. Allí compartió sus ideas con el Presidente de Brasil, @LulaOficial, el Presidente de Chile, @GabrielBoric, el Presidente de Uruguay, @OrsiYamandu, el… pic.twitter.com/arOJuY2iEo — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 24, 2025

En este foro, el mandatario se refirió al cambio climático y a la migración como los desafíos que marcan a la sociedad actual. “Así se niegue aparece y cada vez será peor, vamos hacia el colapso. La superación de la crisis permite no generar miedo y tendríamos una alianza con la humanidad”.

Ese mismo día, Petro también se reunió en las instalaciones de las Naciones Unidas con el residente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento-CAF, Sergio Díaz Granados, y el economista, Jeffrey Sachs.

El martes, cuando dio su intervención en la Asamblea General, se encontró por unos minutos con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. “Ha sido una buena amistad. Y ha permitido acercar Colombia y Francia”, señaló Petro en X.

Ha sido una buena amistad. Y ha permitido acercar Colombia y Francia pic.twitter.com/SmbbI1HbPV — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2025

En su intervención, Petro cuestionó a la administración estadounidense de Donald Trump por la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas y por las intervenciones que viene haciendo en territorio venezolano para frenar a los carteles del narcotráfico.

“Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas, eso es mentira. En el año 2023 y 2024, fueron los años donde más cocaína se incautó, más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa, los extradité yo. Y la cocaína la incautó mi Gobierno y no tiramos ni un solo misil, ni asesinamos ningún joven”.

Igualmente criticó el rol que ha tenido Naciones Unidas para frenar los diferentes conflictos a nivel mundial: “La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza”.

