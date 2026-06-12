¿En qué van las convocatorias de carrera diplomática?: esto dice la Cancillería

Canciller Rosa Villavicencio en apertura de consulado en Monterrey. Foto: Cancillería

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El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este viernes que las convocatorias para el ingreso a carrera diplomática marchan con normalidad y conforme al mecanismo establecido en el Artículo 39 del Decreto Ley 274 de 2000. En ese sentido, la cartera de Rosa Villavicencio estableció que ese procedimiento sigue la ruta regular y que ya se prepara para su nueva fase.

La cartera resaltó que “ante la especulación de algunos medios de comunicación sobre supuestos “nombramientos diplomáticos anticipados”, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que las convocatorias realizadas para proveer cargos en el exterior corresponden a procedimientos contemplados en la ley y responden a necesidades operativas del servicio diplomático y consular colombiano".

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En su comunicado agregaron que “la convocatoria extraordinaria para salidas anticipadas, realizada el 14 de mayo de 2026, no constituye una medida excepcional”. Por lo mismo, desde la Academia Diplomática ya se encuentran en los preparativos finales para el primer paso tras la inscripción de los aspirantes en esta convocatoria.

Y es que según lo consignado en el calendario para el proceso, el próximo 26 de junio se llevarán a cabo la pruebas escritas a los aspirantes que fueron admitidos en este proceso. Acto seguido, quienes sigan en proceso en proceso presentarán pruebas psicotécnicas que se realizarán entre el 3 y 5 de septiembre.

En esta convocatoria para integrarse a la capacitación del año 2027 hay 60 vacantes para profesionales, por lo que el procedimiento seguirá con las entrevistas de interacción grupal, proceso fechado entre el 7 y 18 de septiembre. Entre el 23 y 25 de ese mismo mes se publicarán los resultados y las solicitudes de los mismos, para finalmente dar a conocer el 9 de octubre al grupo de admitidos a los Cursos de Capacitación Diplomática y Consular.

Con este panorama, la Cancillería señaló que “el crecimiento de la diáspora colombiana y la obligación del Estado de garantizar una atención oportuna a sus ciudadanos han impulsado la apertura y reapertura de sedes diplomáticas y consulares en distintas regiones del mundo. Entre ellas se encuentran consulados en Venezuela y México, así como nuevas embajadas en el Caribe, África y Medio Oriente”.

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Finalmente, aseguraron que “estos procesos buscan garantizar la continuidad de la política exterior colombiana, fortalecer la presencia del país en escenarios internacionales y asegurar la prestación de un servicio público esencial para los colombianos en el mundo”.

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