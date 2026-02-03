Logo El Espectador
Estas son las imágenes que mostró Petro a Trump como prueba de la lucha contra las drogas

El presidente Petro entregó un informe sobre la lucha contra las drogas y la erradicación de cultivos ilícitos a a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Estas son algunas de las imágenes.

Redacción Política
03 de febrero de 2026 - 09:59 p. m.
Petro presenta a Estados Unidos informe de lucha contra las drogas.
Petro presenta a Estados Unidos informe de lucha contra las drogas.
Foto: El Espectador
Como positiva calificó el presidente Gustavo Petro la cita con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que el mandatario colombiano entregó un informe detallado de la lucha contra las drogas que ha emprendido su mandato. Dentro de ese paquete, la delegación colombiana facilitó imágenes como prueba de las acciones que han emprendido en esta materia.

Y es que esa fue una de las principales temáticas que abordaron los dos presidentes, teniendo en cuenta las acciones que desde la Casa Blanca se ordenaron para lograr la reducción de ingresos de narcóticos a ese país. Es más, fue esa agenda una de las que valió para un choque entre los dos presidentes a finales del año pasado.

Y es que con el fin de revertir el discurso bajo el que Colombia quedó descertificado en la lucha antidrogas, Petro se acompañó en su comitiva del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la directora del Programa Nacional Integral de sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda. Y aunque Miranda no acudió a la Casa Blanca, junto con el mindefensa cosolidó la carpeta que presentarían a la administración Trump.

En ese sentido, señaló que se han intensificado las labores de incautación y destrucción de los laboratorios de producción, insistiendo, además, que más del 60 % de los golpes a ese flagelo se ha presentado gracias a la inteligrencia colombiana.

Vea algunas de las fotos presentadas por Petro

NOTICIA EN DESARROLLO***

Por Redacción Política

