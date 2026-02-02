Los datos sobre narcotráfico que el gobierno Petro le presentará a Trump

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó un balance sobre incautaciones y resultados contra las economías ilícitas. Foto: Archivo particular

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya se encuentran en Washington para su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el próximo martes 3 de enero. Entre los temas a tratar están la cooperación bilateral y la lucha contra el narcotráfico, asunto que ya ha sido abordado por esta cartera en otras oportunidades.

El ministro Sánchez, a través de una rueda de prensa realizada este lunes 2 de enero, aseguró que “prácticamente se detuvo el crecimiento masivo de los cultivos de coca. Hemos observado una tendencia relativa a la disminución y, si hablamos de incautaciones, si sumáramos todo, se trataría de más de 3.000 toneladas, tanto de cocaína como de pasta base de coca”, lo que, según el jefe de la cartera, se traduciría en alrededor de 48.000 millones de dosis.

Asimismo, señaló que: “Bajo las órdenes del presidente de la República de atacar el crimen, cada 40 minutos destruimos un laboratorio. Es más, el presidente ha tomado decisiones muy fuertes, incluso empleando bombardeos. 13 de ellos se han ejecutado durante este Gobierno y fueron neutralizados 84 integrantes de estos grupos, con cero daño colateral”.

El ministro también indicó que “cada 20 horas tenemos un combate en Colombia y lo hacemos de manera fuerte y vehemente en todas las regiones. Además, se lanzó una ofensiva aún mayor en la frontera con Ecuador, donde se desplegaron 11.000 hombres con capacidades del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional”.

Además, señaló que en el suroccidente de Nariño, en la frontera con Ecuador, las autoridades reportaron alrededor de 40 infraestructuras o laboratorios de cocaína destruidos durante el mes de enero de 2026. “Y hace dos días se reportó la captura que realizaron nuestra Policía y la Armada del testaferro de alias ‘Araña’, quien se encuentra preso en Colombia, rindiéndole al país lo que le debe”, concluyó el jefe de la cartera de Defensa.

En entrevistas previas al viaje diplomático, el ministro Sánchez ha señalado que cerca de 2.000 ciudadanos colombianos han perdido la vida durante el actual Gobierno por causas del conflicto armado, incluidos 356 integrantes de la Fuerza Pública asesinados en operaciones contra el narcotráfico.

