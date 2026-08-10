Estas son las medidas de De la Espriella tras el terremoto en Chocó: subsidios y traslados

AME7856. QUIBDÓ (COLOMBIA), 10/08/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Ministerio de Vivienda @Minvivienda que muestra al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (i), liderando el puesto de mando unificado en el Chocó junto al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán (2-i), este lunes en Quibdó, Chocó (Colombia). El Ejército colombiano desplegó más de 180 rescatistas para buscar a personas que hayan quedado bajo los escombros de los edificios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 y que ya ha dejado al menos 111 fallecidos. Foto: EFE - @MinVivienda

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El presidente Abelardo de la Espriella contó desde Quibdó (Chocó) las primeras medidas que tomará en medio de la emergencia ocurrida en el Suroccidente y el Eje Cafetero. Ahora se dirige a Cali (Valle del Cauca), para luego terminar el día en Manizales (Caldas) o Pereira (Risaralda).

Desde allá, anunció que se implementaría un subsidio de arriendo mientras se restauran las viviendas afectadas y se priorizará el traslado de enfermos y heridos a la ciudad de Medellín. Además, señaló que están “listos los recursos” para transferirlos al departamento apenas se haga la caracterización de las necesidades. Lo acompañaron los ministros de Defensa (Jorge Mora), Salud (Ana María Vesga) y Vivienda (Jaime Andrés Beltrán).

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De la Espriella le pidió a su ministro de Defensa disponer de los miembros de la Fuerza Pública para traer a los ingenieros, rescatistas y caninos para atender la emergencia; al ministro de Vivienda, determinar las 1400 viviendas afectadas para poder otorgarles un subsidio de vivienda para que puedan tener un hogar mientras se recupera su residencia. A su vez, a la ministra de salud le pidió que los heridos sean llevados al Hospital General de Medellín, pues su prioridad será el tema de salud.

También le solicitó a la gobernación del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, un encuentro regional junto al gobierno local con la mandataria para entender las “deudas” que tiene la nación con el departamento.

“Ya se han dispuesto los recursos económicos inmediatos y la ayuda humanitaria para respaldar a las más de 1.400 familias damnificadas. Los heridos y quienes requieren atención médica prioritaria están siendo trasladados a Medellín con toda la capacidad hospitalaria disponible. Se implementarán subsidios temporales de arriendo para las familias cuyas viviendas resultaron afectadas”, señaló el presidente De la Espriella.

Después de terminar su viaje, el mandatario partió rumbo a Cali (Valle del Cauca) y también aterrizará en las próximas horas en el Eje Cafetero. En la capital vallecaucana lo espera su ministra de Transporte, Elsa Noguera, mientras que en Pereira está despachando el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Mientras el vicepresidente José Manuel Restrepo presidía el Puesto de Mando Unificado de Manizales junto al gobernador, el alcalde y todos los organismos de emergencia. En el encuentro se recibieron reportes de la situación y revisaron las acciones que se están adelantando para atender a las comunidades afectadas.

“El Vicepresidente está articulando las capacidades del Gobierno Nacional con las autoridades territoriales y los equipos de emergencia para responder con rapidez, coordinación y presencia en cada punto donde se requiera”, señalaron desde la entidad.

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