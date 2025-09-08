No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política

Estas son las movidas de Petro tras el triunfo de Camargo: La Mesa Redonda

Una nueva edición de este formato de El Espectador gira en torno al posible remezón ministerial que dejó en vilo a los ministros de Trabajo, TIC y Comercio, y la reconfiguración del tablero de alianzas en el Congreso.

Redacción Política
08 de septiembre de 2025 - 09:52 p. m.
Presidente Gustavo Petro y recién elegido magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo.
Presidente Gustavo Petro y recién elegido magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo.
Foto: Archivo
Luego del triunfo de Carlos Camargo en el Senado, el presidente Gustavo Petro comenzó una reconfiguración de su gabinete ministerial por los supuestos acuerdos que se rompieron en algunos partidos políticos, que no habrían votado en su totalidad por María Patricia Balanta y en su lugar le habrían dado votos al ahora electo magistrado de la Corte Constitucional.

Lea: Colombia Humana quedaría fuera: CNE condiciona unión de la izquierda que pide Petro.

Video Thumbnail

En la Casa de Nariño se llevan a cabo cónclaves de alto nivel para analizar los nombres de quienes entrarían y saldrían del gabinete, pues el presidente Petro ha dejado ver su fuerte malestar con la derrota en la plenaria, que le entregó 62 votos a Camargo y 41 a Balanta.

En La Mesa Redonda hablamos de cómo ganó Camargo en el Senado y qué podría generar su llegada al alto tribunal.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

