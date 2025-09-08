Estas son las movidas de Petro tras el triunfo de Camargo: La Mesa Redonda

Presidente Gustavo Petro y recién elegido magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo. Foto: Archivo

Luego del triunfo de Carlos Camargo en el Senado, el presidente Gustavo Petro comenzó una reconfiguración de su gabinete ministerial por los supuestos acuerdos que se rompieron en algunos partidos políticos, que no habrían votado en su totalidad por María Patricia Balanta y en su lugar le habrían dado votos al ahora electo magistrado de la Corte Constitucional.

En la Casa de Nariño se llevan a cabo cónclaves de alto nivel para analizar los nombres de quienes entrarían y saldrían del gabinete, pues el presidente Petro ha dejado ver su fuerte malestar con la derrota en la plenaria, que le entregó 62 votos a Camargo y 41 a Balanta.

En La Mesa Redonda hablamos de cómo ganó Camargo en el Senado y qué podría generar su llegada al alto tribunal.

