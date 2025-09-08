Colombia Humana quedaría fuera: CNE condiciona unión de la izquierda que pide Petro

El Consejo Nacional Electoral condicionó la creación del Pacto Histórico. Foto: Jose Vargas Esguerra

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio luz verde a la creación del Pacto Histórico, el partido con el que el presidente Gustavo Petro espera que se una la izquierda, lo hizo de manera condicionada. No le permitió a Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena Social y Popular para que se disuelvan y se fusionen con el nuevo partido.

En el caso de Colombia Humana, en la ponencia se indica que no se permitirá su fusión con el Pacto Histórico porque en la asamblea que se aprobó, no estuvo el quórum requerido por los estatutos del partido. “En la reunión en la que se aprobó la fusión solo estuvieron presentes 1.280, cifra inferior al umbral exigido”, se lee en la decisión.

En cuanto a Progresistas, la negativa del CNE se encuentra en la reciente decisión que tomó el tribunal para su creación. El partido es el resultado de una escisión del MAIS, solicitada por la senadora María José Pizarro y los representantes Heráclito Landínez y David Racero.

Sin embargo, en esa decisión se indicó que Progresistas solo podrá hacer uso de su personería jurídica hasta cuando se resuelvan las investigaciones que hay en contra del MAIS.

Así las cosas, el CNE, con la actual ponencia, aprobaría la fusión de Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista para la creación del Pacto Histórico.

El artículo cuatro de la decisión aprueba “reconocer personería jurídica al movimiento político Pacto Histórico producto de la fusión del Partido Unión Patriótica, el Partido Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano”.

