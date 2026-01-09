Esta es la ruta de EE. UU., que incluye a Colombia, para reabrir su embajada en Caracas

Una delegación de funcionarios de los Estados Unidos estarían en suelo venezolano para iniciar preparativos de reapertura de la embajada en Caracas. Decisión involcura a Colombia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un avión con oficiales diplomáticos de los Estados Unidos a bordo, entre los que hay presencia de funcionarios de la embajada en Bogotá -encargada de las relaciones con Venezuela-, llegó este viernes a Caracas para dar continuidad con el plan de transición que está implementando el gobierno de Donald Trump en ese país e iniciar la reapertura de la embajada en ese territorio.

Así lo pudo confirmar El Espectador con fuentes diplomáticas de Bogotá y Washington, quienes aseguraron que la misión tiene como objetivo evaluar las condiciones de seguridad y el establecimiento de una hoja de ruta para la apertura de esa sede en la capital venezolana.

Le sugerimos: Trump dice que frenó nuevos ataques a Venezuela tras señales de cooperación

La misión está siendo coordinada desde la Casa Blanca y ya tiene a sus primeros funcionarios diplomáticos en territorio para hacer la respectiva verificación de las condiciones de la sede que quedó en abandono tras la ruptura de relaciones entre los dos países a mediados de 2024. Esa situación, además, derivó en sanciones a altos funcionarios del regimen chavista, incluido el depuesto dictador Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero en suelo venezolano.

Las medidas adoptadas también contemplan la posibilidad de una “reanudación gradual de las operaciones” desde Caracas por parte del embajador encargado John McNamara, según confirmó un portavoz del Departamento de Estado. El funcionario norteamericano delegado en Bogotá ha monitoreado la crisis y desde 2025 ejerce como encargado de Negocios, siendo el puente directo entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño.

De hecho, entre los delegados diplomáticos que llegaron a Venezuela está propiamente McNamara quien se trasladó desde la capital colombiana este viernes. Además, este diario pudo conocer que dentro de la agenda se están analizando desde los más mínimos detalles para garantizar la presencia de los funcionarios norteamericanos en ese país luego de las operaciones de la primera semana de enero que produjeron un cambio en la administración del régimen chavista.

En ese sentido, si bien no se tiene previso en la agenda inmediata un encuentro entre McNamara y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ello tampoco se descarta. Y es que la agenda de la actual mandataria también contempla una posible visita al presidente colombiano, Gustavo Petro, hecho que abre las posibilidades, sin que estas estén manifiestas, a la fecha, por la administración Trump.

No se pierda: “La mala información que tenía Trump distorsionaba la imagen que tenía de Petro”: canciller

De otro lado, en medio de esa misma visita El Espectador pudo constatar que otra de las funciones entregadas a McNamara estaría la coordinación de los detalles para llevar a cabo el primer encuentro entre la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y el secretario de Estado, Marco Rubio, esto tras la llamada de los presidentes Trump y Petro que culminó con una invitación al mandatarios de Colombia a la Casa Blanca.

Esa agenda, sin embargo, sigue en construcción. Dentro de los temas a tratar, según confirmó la canciller Villavicencio a este diario, está la intención ya anunciada de Colombia de servir como mediador en la transición democrática de Venezuela. Asimismo se lo hizo saber el presidente Petro a su homólogo estadounidense en medio de la llamada del pasado 7 de enero en la que los dos mandatarios rebajaron las tensiones de los últimos meses.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.