José Raúl Moreno toma posesión como Jefe de Despacho presidencial de Gustavo Petro

José Raúl Moreno fue posesionado como nuevo jefe de despacho presidencial de Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro posesionó formalmente a José Raúl Moreno como su nuevo jefe de despacho presidencial, puesto vacante desde la salida de Alfreddo Saade del gabinete. Su designación se produce tras ocupar el cargo de forma interina desde agosto, luego de haber sido asesor en el Departamento Administrativo de la Presidecia (Dapre).

La designación se produjo en horas de la tarde del 24 de diciembre, previo al almuerzo que lideró el jefe de Estado con habitantes de Calle en la Casa de Nariño. Asimismo, la oficina presidencial hizo oficial el nombramiento mediante el decreto 1424 del 2025, con el que finalmente le afianzaron en ese puesto.

Le sugerimos: Estos fueron los tres momentos en los que el gobierno Petro y el Congreso lograron “treguas”

El nombramiento permitirá a Petro demarcar una agenda para el tramo final de su mandato, en el que desde Presidencia se seguirá profundizando en un discurso de promover una asamblea nacional constituyente. Además, su posición será clave para las salidas del mandatario a nivel nacional e internacional, siendo la persona encargada de dar manejo a estos temas.

Dentro de sus funciones también será el encargado de ejercer como filtro previo de los asuntos que competen con el mandatario, puntualmente con los ministerios, siendo una ficha articuladora con las diferentes carteras.

En la tarde de este miércoles, 24 de diciembre, tomó posesión como Jefe de Despacho presidencial el doctor José Raúl Moreno, quien asume en pleno las funciones del cargo. pic.twitter.com/lD49xjE8NN — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 25, 2025

Su designación no ha pasado desapercibida, y, de hecho, se presenta en medio de una serie de tensiones internas en la primera línea de confianza de Petro. Moreno, que llegó junto con la directora del Dapre, Angie Rodríguez, ha marcado diferencias con la funcionaria, y como reveló El Espectador, emprendió una disputa por ser la mano derecha del mandatario nacional. En los más recientes eventos y salidas del jefe de Estado ha sido precisamente Moreno a quien se le ha visto más cercano con el Presidente.

Esta posesión sería la primera de las designaciones en forma y podría continuar con los nombramientos en los ministerios de Justicia, donde Andrés Idarraga está como encargado desde hace poco más de un mes; y en la cartera de Ambiente donde Irene Vélez cuenta con las funciones de ministra encargada. Vélez sucedió a Lena Estrada en ese cargo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.