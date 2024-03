Rodolfo Torres: El exciclista que es alcalde del municipio más pequeño del país

Rodolfo Torres, alcalde de Busbanzá (Boyacá) y exciclista profesional. Foto: Instagram Rodolfo Torres

Busbanzá (Boyacá) es el municipio más pequeño de Colombia. Sus habitantes no superan los 1.200 y su alcalde es Rodolfo Andrés Torres Agudelo, quien antes de ser mandatario local fue ciclista profesional y logró participar en algunas de las principales carreras del mundo, como la vuelta a España y el Tour de Francia. En diálogo con El Espectador, Torres contó que se tarda solo 20 minutos en recorrer todo su municipio, si es que no lo llaman.

Hay dos maneras de llegar: por Duitama o Sogamoso, en un tiempo de 40 minutos. Son pocas calles, con ciudadanos que conviven con el frío y la generosidad. En Busbanzá hay un colegio y una escuela rural a donde van a estudiar solo ocho niños. La iglesia de Santa Lucía está en la plaza principal. Hay solo un restaurante con la gastronomía boyacense, esa mezcla entre la tradición indígena y española. Curiosamente, no hay una peluquería.

¿Cómo han sido estos dos meses desde que se posesionó como alcalde?

Principalmente, nos hemos enfocado en generar una fuente de empleo para los profesionales en la planta de la administración municipal. Con eso incentivamos a que los demás puedan tener la visión de que cuando terminen sus estudios de educación básica y superior pueden tener la satisfacción de aportar ese conocimiento a su municipio.

Usted fue ciclista profesional, estuvo en las grandes competencias en el mundo como en el Tour de Francia, fue compañero de equipo de Egan Bernal, y ahora es alcalde. ¿Cómo se pedalea en la política?

Así es. Durante 15 años fui ciclista profesional. Pude salir, conocer y representar al país en diferentes espacios. Esto me motivó a decidirme a prestar mis servicios a Busbanzá y llegar a la meta política, donde no se llega solo.

¿Y cómo se preparó para la política?

La disciplina del deporte nunca se pierde. En 2018 adelanté mis estudios de educación superior como administrador para poder culminar en 2022. Así estaba preparado y listo para las elecciones en el 2023, en las que tuve el aval del Partido Conservador. Fueron cuatro mesas instaladas con una votación del 70.42%. Los resultados fueron atípicos al principio, pero luego del diálogo y el reconteo obtuve la victoria con 498 votos.

¿Su elección, en términos de ciclismo, casi que hay que verla con “foto finish”?

No es tan textual. Sí fue una victoria más tranquila que en el ciclismo. Éramos dos candidatos y por un error de digitalización por parte de la Registraduría le daban la victoria a Carmen Toledo Granados. Se alcanzó a decir que ella era la ganadora. Sin embargo, yo recibí la credencial. El error fue que en lugar de ponerme 489 votos que logré, me pusieron 289, entonces no fue que llegáramos igual a la meta.

El trabajo en equipo es muy importante en el ciclismo, ¿cómo lo lleva a su administración?

En elecciones me acompañaron cuatro funcionarios, pero no me puedo quejar porque he recibido el apoyo de los siete concejales. Ahí es cuando evidenciamos que las personas electas por voto popular en Busbanzá tenemos el mismo fin. Entonces no hay nadie en oposición, sino que todos estamos remando para un solo sentido y muy bien.

Alcalde, ¿por qué no vino al Congreso Nacional de Municipios en Cartagena?

Realmente fueron dos temas: uno laboral, que estamos culminando con el avance del Plan de Desarrollo, y un compromiso privado.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su municipio actualmente?

Hay un contraste: muchos retos, pero también muchas satisfacciones. Podemos llegar a satisfacer el 100% en muchas necesidades, pero hay un reto que es el tema presupuestal. Es más reducido que otros municipios tomando como base lo que entrega el gobierno central. Tenemos que compartir mucho en la parte en la gestión tanto departamental como a nivel nacional para poder asistir a algunas necesidades latentes de nuestra población.

¿Su municipio está lejos de la violencia del país?

Así es. Trabajamos para que los 1.200 habitantes de este municipio, el más pequeño de Colombia, tengan seguridad. Afortunadamente, estamos un poco alejados de los temas de orden público. No nos ha tocado una mancha tan marcada con esa preocupación de la guerra, como en otros municipios. Como alcalde siempre trato de mantener la calma y poder llamar a la solidaridad y aceptación de toda la población a lo que vivimos diariamente. Aquí somos muy pacíficos, esa es nuestra connotación.

¿Cómo construyó su proyecto político? ¿Aquí todos se conocen y saben qué se necesita?

Sí. Nuestro enfoque principal está en la creación de una comunidad equitativa y vibrante, con oportunidades turísticas y deportivas para todos nuestros residentes y visitantes. Buscamos entre todos equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad, fomentar el turismo responsable, que es muy importante en estos momentos, e implementar un estilo de vida deportivo, todo dentro del entorno natural.

Hace usted mucho énfasis en el desarrollo turístico...

Es un propósito muy importante. Nuestro municipio está muy cerca de Duitama y de Sogamoso, son en promedio 40 minutos para llegar a la provincia de Tundama. Además de la gastronomía boyacense que es reconocida a nivel nacional e internacional, queremos que nuestros visitantes tengan también una apuesta al turismo ecológico, religioso y patrimonial. Que al estar en este sitio tan pequeño puedan disfrutar de los senderos ecológicos, sentir la curiosidad de la virgen milagrosa, Santa Lucia, entre muchas otras cosas. En mi plan de gobierno está reseñado la importancia de la creación de la marca del municipio, la educación para guías turísticos y fortalecer los espacios tradicionales. Todo esto se puede hacer porque tenemos algo que es muy importante: tranquilidad.

¿Y la educación?

Tenemos que enfocarnos en que los niños y jóvenes lleguen al grado 11. Encaminarlos para que puedan adquirir un conocimiento y luego lo puedan aportar. La educación es la base fundamental, es lo que genera desarrollo.

¿Cuál es su postura frente a la corrupción y qué medidas está tomando para combatirla?

Tanto en el deporte como en la política hay reguladores que controlan, entonces uno está regido y es su deber cumplir la norma. Mi línea es transparente y sólida. En 15 años como ciclista profesional nunca tuve una investigación por faltar a la ética, entonces eso me da una tranquilidad. Yo pienso que las personas que me eligieron tuvieron en cuenta que me conocían, y no tuve ninguna mancha de corrupción con el deporte. Ser estricto, correcto, esto es lo que tenemos que tener como base, un enfoque hacia dónde queremos ir y poder direccionar correctamente.

¿Es cierto que un pueblo pequeño es un infierno grande?

No, digamos que es una frase coloquial. Yo realmente estoy orgulloso de mi pueblo, de mi ciudadanía, nací y me crie acá. Lo mejor es la tranquilidad.

Sabemos de su papel destacado en la etapa reina de la vuelta a España, un segundo lugar, ¿en cuánto tiempo recorre el municipio?

Lo haría en unos 20 minutos, el problema es que hay que parar mucho para dialogar con los ciudadanos.

