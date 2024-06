“Este gobierno no ha podido cuidar bien los dineros públicos”: Petro

El presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de cambio de mando del Ejército Nacional, el 31 de mayo de 2024. Foto: Archivo Particular

Durante la ceremonia de cambio de mando del Ejército Nacional, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en el que aseguró que la codicia y las economías ilícitas son las principales fuerzas que perpetúan la violencia en Colombia.

“No se puede destruir economías ilícitas cuando el Estado mismo, cuando el gobierno mismo las construye. Si nosotros caemos en el mismo terreno de la codicia, si nos dejamos ensuciar de los dineros ilícitos, perdemos la nación, perdemos la posibilidad de la paz, perdemos el futuro”, dijo el primer mandatario.

"Construir un camino que haga superar la violencia en este país, significa destruir las economías ilícitas que afectan muchísimos territorios en Colombia, en donde no hay más alternativas. Construir alternativas es la responsabilidad del Gobierno, destruir la economía ilícita es… pic.twitter.com/HVp9WA309e — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 31, 2024

Petro afirmó que es el gobierno el que tiene que construir el ejemplo. “Si el ejemplo no está arriba, no hay formas de que todos los rincones del Estado se limpien. Y este gobierno, que ha prometido la transparencia, no ha podido cuidar bien los dineros públicos”, agregó.

“Personas sin nada en el corazón, solamente con la codicia, han creído que han tenido la oportunidad para robarse el dinero de todos, el dinero del pueblo”, dijo el presidente sobre el episodio en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). “Allí en la entidad donde se guardaban los dineros para suplir las necesidades, hubo codicia, hubo hurto, hubo robo, hubo indignidad”.

El jefe de Estado le pidió a la fiscal general que si los implicados en el escándalo “quieren negociar jurídicamente con la justicia” deben “devolver hasta el último peso que se llevaron”. “No puede haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público”, agregó el presidente, quien aseveró que es obligación de su gobierno resarcir ese episodio.

