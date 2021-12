Este proyecto busca que animales de compañía no viajen en bodegas de avión

Si es aprobada, el Ministerio del Ambiente tendría tres meses para regular sus disposiciones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un nueva iniciativa llegó al Senado con la esperanza de darle tranquilidad a miles de familias multiespecie y defensores de los animales. Se trata del proyecto de ley que busca que los animales de compañía no tengan que viajar más en las bodegas de equipaje de aviones, buses ni barcos, sino que puedan ir en el mismo espacio de los pasajeros, al lado de sus dueños o cuidadores.

La propuesta la radicó el senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, y fue construida en conjunto con Juan Jiménez Lara, concejal animalista de Medellín por esa misma colectividad. Este miércoles fue aprobada en su primer debate, en la Comisión Sexta del Senado. Allí, los congresistas que la conforman apoyaron por unanimidad que el proyecto continúe su trámite, hasta completar los cuatro debates y convertirse en ley de la República.

Carlos Andrés Trujillo destacó que en las bodegas de los diferentes transportes, los animales sufren maltratos y condiciones inclementes. “Los animales se han vuelto parte de las familias y hoy, en nuestro país y en el mundo, las familias multiespecie tienen un lugar en la sociedad”, dijo. Por esto, la iniciativa busca que la sociedad tenga en cuenta a estos miembros de las familias colombianas y que las empresas transportadoras ajusten en sus obligaciones el cuidado de los animales de compañía.

Por su lado, el concejal Juan Jiménez Lara expresó que si esta iniciativa surte con éxito su trámite en el Congreso, será un avance en las leyes de protección animal. “Se está consolidando el concepto de familia multiespecie. Así como tenemos derechos, tenemos deberes, siendo el cuidado uno de los más grandes deberes con los miembros de nuestra familia. Si estamos hablando de familia multiespecie nunca enviaríamos un miembro de esta en la bodega de un avión o de un bus”, comentó a este diario.

¿Qué que trata el proyecto y a qué animales beneficia?

Lo primero que hay que saber es que no todos los animales se verán beneficiados de este proyecto. El documento contempla que los de compañía, soporte emocional o perros lazarillos para personas en alguna situación de discapacidad. Ahora, como esas categorías son amplias, una vez aprobada esta propuesta en su último debate, el Ministerio de Ambiente tendrá tres meses para crear los “listados positivos”, es decir, el listado donde estarán consignadas las especies que cobija la iniciativa.

No obstante, el documento consigna dos conceptos. Animales de compañía son aquellos “aptos para la vida en el hogar o en la convivencia con humanos cuyas necesidades fisiológicas, etológicas y ecológicas se pueden garantizar con estándares de bienestar y que, a su vez, reciben un trato especial de atención y cuidado por el humano”.

En contraste, los animales que no entran en esa categoría son aquellos “destinados para el aprovechamiento económico, la competencia, la investigación, ni para el consumo o cualquier otra destinación distinta a la convivencia y compañía con el humano”. Esas definiciones las tendría en cuenta el Ministerio del Ambiente para construir los listados positivos.

La iniciativa también dispone que las empresas de transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo deberán atender los siguientes principios para regular la movilidad de los animales de compañía: que no sufran de sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés, y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Casos de maltrato y muerte animal en viajes

Estos principios cobran relevancia por los casos de transporte de perros en bodegas de aviones y buses intermunicipales, y que han llegado muertos a sus destinos porque las compañías no han tenido en cuenta las condiciones para llevar vidas en esos espacios dispuestos para el equipaje. Ejemplo de esto es lo que le pasó al perro Homero: en octubre, la Superintendencia de Transporte le dio una sanción millonaria a EasyFly por infringir las normas en el transporte de mascotas y así propiciar las condiciones para que Homero aterrizara sin vida. El perro y su dueña viajaban de Puerto Asís (Putumayo) a Cali. El caso ocurrió a mediados de enero de este año.

Las empresas de transporte terrestre Aerocafeteros y Velotax también fueron sancionadas por esta entidad por cometer infracciones y poner en riesgo a animales de compañía. Este año se conoció un video en el que Velotax descargaba de la bodega dos perros contenidos en un costal amarrado.

El caso de Aerocafeteros también cobró una víctima mortal. El Ministerio de Transporte lo narró así: “S trató de la mascota de nombre “Paris” que era transportada por la sociedad Aerocafeteros S.A., por vía terrestre y falleció al momento de llegar a su destino en Cali. Dentro de la investigación se encontró que se prestó el servicio sin calidad e idoneidad, ni se entregó la información necesaria respecto a ese servicio de transporte. La sanción impuesta a dicha empresa es de $ 27.255.780 equivalentes a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

El proyecto entonces dispone que no se puedan llevar animales de compañía en las bodegas, salvo por excepciones. En esos casos, las empresas de transporte deberán garantizar el bienestar animal en esos espacios. Estas, a su vez, no podrán negar la posibilidad de viajar a los animales “salvo excepción justificada en la capacidad técnica real y actual que pudiese impedir garantizar condiciones de bienestar al animal durante su transporte”.

“A los cuidadores o responsables de los animales de compañía también asisten obligaciones relacionadas con el bienestar, salud, seguridad, identificación, información y cuidado según las condiciones especiales del animal para que el transporte no genere riesgo para el animal ni los/las demás pasajeros(as)”, señala el proyecto.