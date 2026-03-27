“Aquí no hay espacio para privilegios”: MinIgualdad por denuncia de acoso contra Acxan Duque

Acxan Duque fue removido de sus cargos en el Ministerio de la igualdad tras denuncias por presunto acoso sexual. Foto: Archivo Particular

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El Ministerio de la Igualdad se pronunció tras la denuncia que implica en un presunto caso de acoso sexual al exviceministro de esa cartera, Acxan Duque. Los hechos ya están en conocimiento de las autoridades y provocaron la salida del funcionario.

Así lo expresó en un comunicado el ministro, Luis Alfredo Acosta, luego de que la candidata presidencial, Paloma Valencia, revelara que Duque habría compartido imágenes con contenido sexual a una subalterna. Los hechos habrían sido denunciados en esa cartera.

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Según expuso Acosta en su comunicación “el funcionario fue removido de su cargo y el caso fue trasladado de forma inmediata a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones con total independencia”.

Y es que el entonces funcionario tenía el cargo de Viceministro encargado de Poblaciones y Territorios excluidos y para la superación de la pobreza, y era, además, encargado en la oficina jurídica de esa entidad.

Además, el ministro Acosta señaló que “ninguna posición de poder puede convertirse en un lugar de impunidad”. A ello agregó que este no resulta un hecho aislado sino que representa la “expresión de una estructura de desigualdad y de relaciones de poder que históricamente han permitido la violencia contra las mujeres. Por eso nuestra respuesta no es solo disciplinaria o administrativa: es profundamente política y refleja nuestra determinación de rechazar la cultura machista y el sistema patriarcal que todos los años dejan miles de víctimas y destrozan nuestra sociedad”.

#comunicadoopiniónpública



Compartimos a la opinión pública el comunicado del ministro de Igualdad y Equidad, Lucho Acosta, ante la denuncia por presunto acoso sexual atribuido a un alto funcionario de esta entidad: "En este Ministerio no toleramos, no minimizamos y no encubrimos… pic.twitter.com/QgWZLZUY4u — Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia (@MinIgualdad_Col) March 26, 2026

Ahora bien, el exviceministro Duque también ha asegurado a través de redes que el mensaje que difundió a una funcionaria hace parte de una confusión pues asegura, iba dirigido a su pareja sentimental. Los hechos serán investigados por la Fiscalía y la Procuraduría.

Este tipo de hechos no es la primera vez que se presentan en esta cartera. A principios de 2025, Nelson Lemus Cruz, entonces viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos había sido acusado de hechos similares. La denuncia fue revelada por El Espectador e instaurada por Sandra Milena Cobos Angulo, exfuncionaria de la misma cartera.

Además también se han presentado casos por acoso laboral en el que la señalada fue Tamara Ospina. La exviceministra de las Mujeres había sido señalada de maltratos a sus subalternos, aunque para septiembre de 2025 se allanó terreno para su retorno.

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