Renunció viceministro de la Igualdad denunciado por acoso sexual

Acxan Duque ejercía como viceministro de la Igualdad para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza Foto: Archivo Particular

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Acxan Duque, viceministro de la Igualdad para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, dejó su cargo en esa entidad luego de una denuncia que lo involucra en un presunto caso de acoso sexual a una subalterna de esa cartera.

A través de una carta dirigida a la cabeza del ministerio, Alfredo Acosta Zapata, Duque dejó su cargo en esa oficina y de paso, de la Oficina Jurídica del MinIgualdad donde se encontraba en encargo.

En contexto: Paloma Valencia denunció caso de presunto acoso sexual en el Ministerio de la Igualdad

Su renuncia se produce luego de que la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, denunciara que el funcionario habría compartido una imagen con contenido sexual a una subalterna sin su consentimiento.

No obstante, según explicó en el documento en el que se presenta su renuncia, el funcionario se aparta del cargo para poder defenderse ante las autoridades competentes. Eso sí, aseguró que todo se trataría de una confusión y que la imagen iba dirigida para su pareja sentimental y no para la funcionaria.

#ATENCIÓN. A raíz de mi denuncia renunció el Viceministro de Igualdad, Acxan Duque, quien presuntamente habría acosado a una funcionaria enviándole fotos de contenido sexual sin su consentimiento.



Así tiene que ser. A las mujeres no se les acosa.



Es asqueroso lo que pasa en… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 26, 2026

En paralelo, Valencia aseguró en sus redes sociales que “a las mujeres no se les acosa. Es asqueroso lo que pasa en este Gobierno”. Además, insistió en su llamado a la Procuraduría, Defensoría y Fiscalía en tomar acciones inmediatas en el caso y asegurar “toda la protección a la víctima”.

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