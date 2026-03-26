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Renunció viceministro de la Igualdad denunciado por acoso sexual

Tras las denuncias por presunto acoso sexual a una de sus subalternas, Acxan Duque renunció al viceministerio de la Igualdad, entidad donde ejercía como viceministro para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza. También era el encargado de la Oficina Jurídica.

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Redacción Política
26 de marzo de 2026 - 07:39 p. m.
Acxan Duque ejercía como viceministro de la Igualdad para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza
Acxan Duque ejercía como viceministro de la Igualdad para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza
Foto: Archivo Particular
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Acxan Duque, viceministro de la Igualdad para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, dejó su cargo en esa entidad luego de una denuncia que lo involucra en un presunto caso de acoso sexual a una subalterna de esa cartera.

A través de una carta dirigida a la cabeza del ministerio, Alfredo Acosta Zapata, Duque dejó su cargo en esa oficina y de paso, de la Oficina Jurídica del MinIgualdad donde se encontraba en encargo.

En contexto: Paloma Valencia denunció caso de presunto acoso sexual en el Ministerio de la Igualdad

Su renuncia se produce luego de que la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, denunciara que el funcionario habría compartido una imagen con contenido sexual a una subalterna sin su consentimiento.

No obstante, según explicó en el documento en el que se presenta su renuncia, el funcionario se aparta del cargo para poder defenderse ante las autoridades competentes. Eso sí, aseguró que todo se trataría de una confusión y que la imagen iba dirigida para su pareja sentimental y no para la funcionaria.

En paralelo, Valencia aseguró en sus redes sociales que “a las mujeres no se les acosa. Es asqueroso lo que pasa en este Gobierno”. Además, insistió en su llamado a la Procuraduría, Defensoría y Fiscalía en tomar acciones inmediatas en el caso y asegurar “toda la protección a la víctima”.

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Por Redacción Política

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Acxan Duque

Acoso sexual

 

Michael Myers(apgw0)Hace 29 segundos
Cero y van dos vices de ese ministerio que debe renunciar por acosadores, además de la loca que le pegaba a sus compañeros. Sumando a la presencia de "la marica", da la impresión que minigualdad fue creado para ser guarida de vagos, depravados y maltratadores. Lo mejor sería cambiarle el nombre a ministerio de los aberrados.
Mar(60274)Hace 5 minutos
Excelente, así tiene que ser.
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