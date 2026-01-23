Así quedó el círculo cercano del presidente Petro con llegada de nueva directora del Dapre

José Raúl Moreno desde la jefatura del Despacho Presidencia y Nohra Mondragón en el Dapre son las nuevas caras alrededor del presidente Gustavo Petro. Foto: El espectador

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En menos de 25 días del 2026 el presidente Gustavo Petro le dio un vuelco total a su círculo más cercano en la Casa de Nariño y cambió a las cabezas de oficinas cercanas con las que espera dar cierre a los últimos seis meses de su mandato. La llegada de Nohra Mondragón en reemplazo de Angie Rodríguez en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), reconfiguró el poder en el alto gobierno.

Y es que el remezón que inició el pasado 14 de enero cobró el cargo de Rodríguez en una de las posiciones con mayor cercanía con el jefe de Estado, esto en medio de una serie de disputas con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y señalamientos por presuntos manejos irregulares dentro del Fondo de Adaptación y la propia oficina del Dapre.

Sin embargo, Rodríguez dejó esta última oficina para asumir en propiedad el Fondo de Adaptación, entidad que, como lo reveló El Espectador, también se encuentra rodeada de controversias. Su reemplazo será Nohra Mondragón, funcionaria que llega desde el Ministerio del Interior y que según varias fuentes, “es una ficha” del ministro Armando Benedetti, quien volvería a tomar fortaleza en el gabinete. Mondragón sería la designada en esta oficina tan solo días después de que Letty Leal tomara en encargo esa posición, siendo, de momento, la subdirectora del Dapre.

Este nuevo movimiento cierra aún más el círculo de Petro, quien posicionaría a una nueva figura catalogada del “petrismo radical”, pues además, trabajó en la Secretaría de la Alcaldia de Cali hasta 2023, cuando Jorge Iván Ospina ejercía como mandatario en esa capital. De hecho, a Ospina se le nombró como embajador en Palestina durante el gobierno Petro.

Ese círculo radical, tiene, además, en la mano derecha de Petro a José Raúl Moreno. El jefe del despacho presidencial ha estado desde agosto del año pasado en ese cargo tras la salida de Alfredo Saade y llegó de la mano de Angie Rodríguez. No obstante, disputas de poder dentro del gabinete detonaron lo que algunos funcionarios catalogaron como una “disputa” por determinar quién le hablaría al oído al jefe de Estado y quién manejaría su agenda. Las dos pujas fueron en favor de Moreno.

Desde entonces, el funcionario es quien se le ve en la mayoría de eventos y reuniones junto con el presidente Petro, gestionando sus encuentros y salidas. Es más, algunas voces han estimado que su llegada ha sido “positiva” y en su rol ha sido definido unas relaciones tanto con ministros como con otros trabajadores en la Casa de Nariño.

Y aquí también toma relevancia la figura de Armando Benedetti. El MinInterior, aunque se rumoró de su posible salida, sigue firme en su cargo, en el que ya está próximo a cumplir un año. Además, ha podido posicionar a varios funcionarios, incluida la nueva directora del Dapre, quien habría llegado allí por encima de otras consideraciones que tenía Petro, incluido el caso de Letty Leal para dejar en encargo esa oficina por un tiempo prolongado como ha sucedido con otros casos.

