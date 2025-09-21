Centro Democrático propone eliminar ministerios para reducir gastos de funcionamiento

De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, y los senadores María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia. Foto: El Espectador

El Centro Democrático sigue allanando camino para la elección de su candidato único para la Presidencia y poco a poco sus candidatos revelan las propuestas de un hipotético plan de gobierno en el caso de ser elegidos. Tras su más reciente foro virtual centrado en materia fiscal y funcionamiento, varios de los aspirantes del uribismo han propuesto la eliminación de ministerios y entidades para reducir costes de funcionamiento y enfrentar la crisis fiscal que, según su concepto, dejará la administración Petro.

La primera aspirante en perfilar esta intención fue María Fernanda Cabal, quien tomando el concepto de la Agencia de Eficiencia Administrativa del presidente estadounidense Donald Trump, aseveró que “de manera inmediata libera recursos que ya no van a ser en gasto ineficiente en burocracia y corrupción, sino para los ciudadanos y las empresas”. Y es que según señala la senadora, “hemos creado un estado gigante, impagable y sostenido con una base tributaria y fiscal de las empresas”.

Bajo esta línea, Cabal también propone “eliminar, en principio, todas aquellas agencias e institutos que puedan ser eliminadas a través de la vía administrativa”. Dentro de estos sectores la precandidata propone la eliminación de embajada, mientras que en materia de Ministerios “la idea es ir gradual. De 19 a 13 ministerios, luego de 13 a once y finalmente pasar de once a nueve”, sustentando que esto dejaría mayores recursos para los proyectos de la nación.

En este panorama, Miguel Uribe Londoño también perfiló la alternativa proponiendo “recortar 10 billones de pesos en gastos de personal, pues han subido desde 2022 en un 75 %. Además, recortaremos los gastos de funcionamiento en cinco de billones; y la austeridad del estado en dos billones que incluye el ministerio del Deporte y el ministerio de la Igualdad”.

Sin embargo, la propuesta más contundente y desglosada respecto a estas fusiones y/o eliminación de ministerios fue la presentada por Paloma Valencia. La senadora aseveró que “Ministerio de Educación se puede fusionar con Cultura, Recreación y Deporte para que sean todos los temas humanos. Podemos combinar Minas y Energía con Ambiente con el entendido de que vamos a organizar el territorio entre lo que hay que producir y podemos conservar. Podemos fusionar también Transporte con TIC porque esto se trata de conectividad terrestre y el espectro electromagnético”.

La senadora Valencia también detalló que debe existir un recorte en el personal de la Contraloría, las contralorías regionales y los más de 20.000 puestos que se crearon en la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) durante el presente Gobierno.

Por parte de Paola Holguín la propuesta, más allá de ministerios se centró en las embajadas ante el crecimiento “burocrático” en este rubro durante el gobierno Petro. “¿Para qué la FAO si hay embajador en Italia? ¿Para qué embajada en Haití si hay una en República Dominicana?”, cuestionó.

La medida también fue respaldada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien además dejó en el aire la posibilidad de “tener nueve ministros, y así, que un ministro se encargue de dos o tres ministerios mientras se van desmontando”.

Esta serie de propuestas, además de dar continuidad con la agenda del principal partido de la oposición, también se presentan en la antesala del encuentro que sostendrán Centro Democrático y Cambio Radical el próximo 15 de octubre en un foro del que se espera, haya una delimitación de estrategias conjuntas para afrontar las elecciones de 2026.

