El Fondo Valor y otros reclamos de los jóvenes que confrontaron a Petro en Bogotá

Sesión conjunta del subsistema de participación juvenil en Bogotá este 15 de mayo. Foto: Presidencia

La sesión conjunta del subsistema de participación juvenil, en la que participó el presidente Gustavo Petro este 15 de mayo, terminó en duros reclamos al mandatario, especialmente de miembros del Consejo Nacional de Juventud (CNJ), elegidos popularmente y quienes han hecho varias solicitudes al Gobierno para tener mayor incidencia sobre las decisiones del orden nacional.

De acuerdo con el artículo 50 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que establece las funciones de los consejeros de juventud, es un compromiso del Gobierno que la totalidad de los miembros del CNJ tenga como mínimo dos sesiones anuales con el presidente, en las que debe estar también el gabinete ministerial. El encuentro de ayer hizo parte de una de esas sesiones.

En todo caso, los jóvenes salieron inconformes del encuentro, pues esperaban una interlocución fluida con el jefe de Estado. Por el contrario, ellos hicieron unas propuestas, Petro los escuchó y posteriormente, ofreció un extenso discurso.

Por eso, al término de su intervención, los jóvenes no le permitieron su salida hasta que escuchara sus solicitudes en el marco del encuentro organizado por la vicepresidenta Francia Márquez y el Ministerio de la Igualdad, cuya creación fue recientemente declarada inconstitucional.

(Lea: “Sectores políticos reaccionan a cifras de la economía: estas son sus preocupaciones”)

El Espectador habló con algunos de los representantes y manifestaron cuáles son sus peticiones concretas al presidente. “Lo que ocurrió el día de ayer fue el resultado de varias sesiones incumplidas y situaciones que ocurrieron tanto con los consejeros de juventud, como con las plataformas de juventud e incluso los jóvenes del programa Jóvenes en Paz”, explicó Juan Sebastián López, del Consejo de Juventud de Barranquilla.

Por un lado, una de sus peticiones es la ampliación de la participación para la Asamblea Nacional de Juventud, ya que para esos encuentros solo se abren solo 500 cupos y según ellos, deberían ser más, “teniendo en cuenta que en Colombia somos más de 12 millones de jóvenes”. La respuesta del Gobierno fue que hay asignación presupuestal solo para 500 y que están evaluando la posibilidad.

De otro lado, una de las solicitudes centrales es poder generar unas dinámicas que permitan un mejor funcionamiento en los consejos de juventud. Eso implica hacer una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que deberá pasar por el Congreso.

(Le podría interesar: “Petro anunció que Colombia estaría dispuesta a enviar personal médico a territorios palestinos”)

“La reforma tiene varios objetivos, pero el primero de ellos es lograr que los consejos de juventud dejen de ser simplemente órganos recomendativos, para poder ser órganos de carácter decisorio”, dijo López, quien también explicó que eso pasa por lo siguiente: “ que sean respetadas las decisiones que se toman, que sean vinculantes en los gobiernos locales y territoriales, así como en el nacional”, dijo.

Además, según dijeron, esperan poder lograr que los miembros del CNJ y las personas de las Plataformas de Juventud puedan tener una remuneración por su trabajo y participación. Hasta el momento, el único incentivo para participar en ese mecanismo creado en el 2018 era el Fondo Generación Valor, que ayuda con tres salarios mínimos a los jóvenes para que paguen matrículas para educación superior en universidades del país.

Pero el presidente Petro ya confirmó que no continuará con ese programa, lo que ha generado nuevas tensiones. “Los programas de subsidio a la universidad privada con recursos públicos de Duque y Claudia no nos interesan”, dijo el jefe de Estado este jueves en un trino. “Ayer el presidente nos dijo públicamente que no tiene el interés de continuar con el programa”, confirmó López.

¿Cúal fue la discusión respetuosa con el joven Molina?



Nos propuso un fondo que creo pactaron con Duque, de créditos subsidiados para estudiar en universidades. Al parecer solo lograron 256 cupos de 7.000.



Dije que aceptamos los 7.000 pero dentro del programa de 500.000 nuevos… https://t.co/cuTlHBaSUO — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 16, 2024

Por último, aseguró que es indispensable que el gobierno garantice las elecciones de los próximos consejos de juventud, que serían en 2025, además de incrementar la pedagogía y la participación juvenil. Los miembros de ese mecanismo son elegidos por jóvenes entre los 14 y 28 años, habilitados para votar, algunos, con tarjeta de identidad.

Para eso, buscan interlocución con el Ministerio del Interior y el viceministerio de la Juventud. “En este momento estamos muy preocupados porque no sabemos si existen los recursos para que la Registraduría pueda llevar a cabo el proceso de elecciones. Lo que ocurrió hace cuatro años fue histórico”, explicó.

Las dudas de los beneficiarios de Jóvenes en Paz, el programa de Petro para sacar a los jóvenes de la delincuencia

Un beneficiario del programa de Jóvenes en Paz y quien hizo parte de la Primera Línea en el Estallido Social pidió seguridad y protección para los jóvenes. ”Un compañero de la Primera Línea del Portal Américas y Consejero de Juventud desde la localidad de Kennedy, David Fernández Soler, fue reclutado en noviembre del 2022 por el Estado Mayor Central o disidencias de las Farc”, denunció.

La denuncia se instauró en diciembre de 2022, pero no ha pasado nada. “El Gobierno solamente dice ‘vamos a mirar’, pero nunca nos dan respuesta de qué pasó con él. Y no solamente es él, hay otros tres compañeros reclutados por las disidencias y hasta hoy no sabemos si los mataron o si siguen con vida. Los queremos de regreso”, contó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.