Exembajador ecuatoriano desmiente a Petro: “Las actas ya están presentadas”

El escritor ecuatoriano Gonzalo Ortiz, que representó a su país como embajador en Colombia, decidió salir al paso de las declaraciones que sobre los resultados electorales en su país hizo el presidente Gustavo Petro, y “señalarle las numerosas equivocaciones que, seguramente por un mal asesoramiento, ha cometido en su cuenta de X”.

Esto luego de que el presidente colombiano pusiera en entredicho la legitimidad de las elecciones ecuatorianas del pasado domingo, que reeligieron a Gustavo Noboa, en algunas publicaciones en su cuenta de X. Si bien de manera oficial la Cancillería colombiana había felicitado ya públicamente al reelecto presidente Noboa, el presidente Petro tomó distancia de su propio gobierno para decir que “el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente (sic)”.

Se enviaron personas veedores de Colombia a las elecciones del Ecuador.



Los informes que recibo son preocupantes.



Leonidas Isa, escandidato indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar dos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2025

Ortiz mostró su extrañeza con el mensaje del presidente en su columna “Tablilla de Cera”, que publica en el portal “Primicias” de Ecuador. Ortiz, además de escritor y diplomático, es periodista y fue subdirector del diario “Hoy” antes de llegar a Colombia.

Si bien el exembajador dice tener “buena relación” con el presidente Petro, ante quien presentó credenciales en 2023, encuentra fuera de toda lógica que esté solicitando que el Gobierno ecuatoriano presente las actas de la elección.

“Le explico, no es el Gobierno el que tiene que entregar las actas: en el Ecuador el Consejo Nacional Electoral es un ente independiente que está a cargo de organizar y realizar las elecciones. Las actas son públicas y en su confección participan los vocales de cada mesa, generalmente profesores y estudiantes universitarios y de los últimos años de colegio, y el conteo de los votos y el llenado de dichas actas están supervisados por delegados de los partidos”, escribió Ortiz.

Y, de hecho, le anexa al presidente un hipervínculo del sitio donde se puede acceder a las actas que reclama : “el mundo entero las puede ver en internet, a través de este enlace que le invito a visitar, porque allí aparecen los datos desagregados, donde usted o sus analistas podrán entender dónde, cómo y en qué magnitud ganó Noboa y perdió González: https://elecciones-2v.cne.gob.ec“, escribe Ortiz.

La extrañeza del exembajador no se detuvo, sin embargo, en los asuntos regulatorios; también le lanzó un dardo politico, al comparar la reacción del presidente Petro en esta ocasión comparada con la que tuvo ante la elección en Venezuela el año pasado. Esto escribió:

“Me asombra su declaración, porque recuerdo que su Gobierno, en una decisión que generó estupor en las Américas, se abstuvo de votar la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que exigía al Gobierno de Venezuela la entrega de las actas y publicación inmediata de los resultados de las elecciones presidenciales de julio.Aquella abstención, que no puede haber emanado sino de usted, se produjo durante una reunión extraordinaria el miércoles 31 de julio, en respuesta a las crecientes críticas por parte de la oposición venezolana y la comunidad internacional sobre el proceso electoral del 28 de julio. Entonces, ¿usted no exige a Maduro que presente las actas que, esas sí, las escamoteó, y exige al Gobierno del Ecuador que las presente, cuando estas son públicas y las tiene todo el mundo?”.

El exembajador Ortiz desmenuza otros errores fácticos de las publicaciones del presidente Petro. Por ejemplo, sobre la detención del excandidato (no deja pasar que el presidente escribió “escandidato”) indígena Leonidas Iza (que el presidente escribió “Isa”), le aclara que no fue detenido días antes como él dijo sino en 2022, y que fue rápidamente puesto en libertad.

“Y existe otra −escribe Ortiz− que es, perdóneme, casi risible: usted levanta sospechas sobre la presencia de uniformados en los comicios. Pues, desengáñese: eso es habitual en el Ecuador. Todas las elecciones han tenido presencia militar, para resguardar el orden y el pleno ejercicio de la democracia”.

Ortiz resalta también una falsedad sobre la que ya los filtros de comunidad de la red X habían alertado, y es en uno de los trinos el presidente Petro afirma que la OEA señala irregularidades en las elecciones. “Falso nuevamente”, dice Ortiz. “La misión de la OEA no dice eso. La OEA señala el estado de excepción, que no interfirió en las votaciones para nada, como a todo el mundo le consta, pero la OEA no afirma que el ejército haya dirigido la jornada ni las mesas ni el conteo. No cuestiona el proceso ni los resultados”.

“A los ecuatorianos nos preocupa su posición“, escribe Ortiz, quien al final de su columna llama al presidente Petro a pensar en la salud de la relación bilateral. “Yo sé que usted es un idealista, que sus intenciones son las mejores. Reconozca el legítimo triunfo de Noboa. Y sigamos adelante con nuestra magnífica relación bilateral”.

Si está interesado en leer la columna completa, la puede encontrar en el siguiente hipervínculo: https://www.primicias.ec/opinion/gonzalo-ortiz/presidente-petro-reeleccion-daniel-noba-actas-cne-94158/

