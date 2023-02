Exfiscal Martínez acusa a Leyva de buscar que Farc se quedara con 70% de sus bienes

El exfiscal Néstor Humberto Martínez salió al ataque tras conocerse las intenciones de la cancillería de llevar el caso del supuesto entrampamiento de Santrich al Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: EL ESPECTADOR - MAURICIO ALVARADO

Hace unos días, el canciller Álvaro Leyva anunció que llevaría al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas varias situaciones que han sido en contra de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, incluyendo las supuestas acciones de la Fiscalía para entrampar a Jesús Santrich. Este miércoles, Caracol Radio reveló una carta del exfiscal Néstor Humberto Martínez en la que salió en defensa de las acciones de su administración y contraatacó a Leyva.

Frente al anuncio de que llevará el caso del presunto entrampamiento ante el Consejo de Seguridad, Martínez respondió que “ese foro ecuménico permitirá refrendar, estoy seguro, la legalidad de las actuaciones de la justicia colombiana y la justicia americana en dicho caso, como ya ha ocurrido en dichas jurisdicciones”.

Luego, el exfiscal pasó a aplicar la táctica de que la mejor defensa es el ataque y se fue lanza en ristre contra el canciller Leyva; lo acusó de supuestamente buscar que los miembros de las extintas Farc se quedaran con el control de la mayoría de sus bienes y solo se dispusiera de un 30% para la reparación.

“Como usted pretende escalar ante las Naciones Unidas el análisis sobre las dificultades de la paz en Colombia y dado que uno de los puntos centrales del acuerdo era la reparación de las víctimas, (…) formalmente le solicito llevar una carpeta que he preparado, en la cual se acredita que el actual canciller de Colombia ideó, promovió y patrocinó un esquema para que, de facto, las antiguas Farc conservaran el control de sus activos”, dice el exfiscal en su carta.

Martínez asegura en la misiva que Leyva lo visitó el 30 de septiembre de 2016 y le presentó una propuesta para la entrega de los recursos de la extinta guerrilla. Supuestamente, según el exfiscal, Leyva le comentó esta propuesta como respuesta a las denuncias de Martínez sobre la ausencia de un plan para que los entonces guerrilleros entregaran los recursos obtenidos durante el conflicto. Supuestamente, a consideración de Néstor Humberto Martínez, la propuesta buscaba dar un golpe de opinión a favor del plebiscito, que para ese momento aún no se votaba.

La propuesta que detalla Martínez en su carta, y que habría ideado Leyva, es que los bienes de la extinta Farc pasaran a la administración de una fiducia del Estado, que estaría bajo la orden de cinco representantes -dos del Estado, y tres de la extinta guerrilla-. “Así los desmovilizados se aseguraban el control y disposición de sus bienes”, señaló el exfiscal.

Para Martínez Neira, se habría podido configurar “el mayor lavado de activos en la historia de la humanidad”, pues los recursos producto de actividades delictivas pasaban a ser legalizados en el sector financiero colombiano. Este contó en la carta que supuestamente la propuesta de Leyva también decía que solo el 30% de los recursos iban a ser empleados en la reparación de las víctimas y el resto sería para proyectos productivos.

“Por la dimensión de estas necedades, es posible penar que no fueron de su autoría. No obstante, tengo debidamente documentado este episodio, incluida la prueba reina: su proyecto a favor de las Farc, el que pongo a disposición del Consejo de Seguridad, para que se advierta cómo se idearon toda clase de artimañas para que la guerrilla no reparara a sus víctimas”, expresó el exfiscal Martínez.

Por último, Néstor Humberto Martínez le pidió al canciller Leyva que se declare impedido en todos los asuntos que tenga que ver con el caso Santrich puesto que, supuestamente, el ministro del Exterior ha hecho pública “la existencia de una amistad entrañable con Santrich” y además tendría una “animadversión” en contra del exfiscal. Al final, se puede leer que la carta fue enviada con copia a la procuradora Margarita Cabello y al embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri.

Además de ser una respuesta a los anuncios del canciller de llevar ante el Consejo de Seguridad los posibles frenos a la implementación, la carta de Martínez se conoce justo algunos días después de que la JEP anunciara que presentará un informe sobre supuestas irregularidades cometidas por funcionarios de la Fiscalía en el proceso contra Santrich y que hará la denuncia ante las autoridades respectivas.

“Con base en un informe de una comisión de magistrados del Tribunal Especial para la Paz, y por solicitud de la plenaria de la Jurisdicción, el Presidente de la JEP informa que en los próximos días presentará ante las autoridades judiciales y disciplinarias las denuncias por las conductas de algunos funcionarios de la anterior administración de la Fiscalía General de la Nación y particulares en relación con el proceso de garantía de no extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte”, fue el anuncio hecho por el tribunal transicional.