Esto es lo que pasará con la “soberanía de datos” con nuevo modelo de pasaportes

A partir del 1º de abril de 2025, el Estado colombiano, a través de la Imprenta Nacional, asumirá la expedición de pasaportes. Se trata de una batalla iniciada por el presidente Gustavo Petro, que significó la salida de tres cancilleres en el lapso de tres años.

Uno de los argumentos esgrimidos por el jefe de Estado es que, con el modelo actual —en el que la elaboración, expedición y entrega de los documentos recae en empresas privadas—, son estas las que tienen los datos de los colombianos. A juicio del mandatario, el sentido de la situación es que sea el mismo Estado el que custodie esta información.

A ese argumento se suma que, desde hace por lo menos 17 años, la empresa Thomas Greg & Sons ha estado directamente relacionada con la expedición. La petición de Petro a todos sus cancilleres ha sido que la firma ya no haga parte del proceso. Ahora, con la firma del convenio con Portugal —que acompañará el proceso—, así será. No obstante, habrá un periodo de siete meses, entre el 1º de septiembre y el 1º de abril, en el que la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025 —en la que Thomas Greg & Sons participa— seguirá ejerciendo sus responsabilidades.

¿Qué pasará con los datos de los colombianos para los pasaportes?

Fue el propio presidente Petro quien, en un evento en Santa Marta, celebró el triunfo diciendo que se acabó el monopolio. Además, lanzó una advertencia a los funcionarios de este y de próximos gobiernos sobre el manejo que se le deberá dar a la información sensible de los colombianos. Dijo que cualquier “firmita por ahí” podía quitarle al país la soberanía sobre los datos y entregárselos a extranjeros, y agregó que la necesidad de controlar los datos en Colombia no es un capricho del presidente que no quiere a Thomas.

De hecho, en el convenio firmado por la Cancillería y la Imprenta Nacional el pasado 18 de julio, se aclara cómo será el tratamiento de esta información. En uno de los artículos se explica que la responsabilidad de salvaguardar los datos será del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que este le entregará la información a la Imprenta.

A su turno, la Imprenta Nacional deberá “almacenar y usar los datos objeto de esta transmisión únicamente para los fines descritos en el objeto contractual. No podrá utilizar los datos transmitidos para fines diferentes”. El objeto, según el convenio, es “aunar esfuerzos administrativos y técnicos para la implementación del nuevo servicio de pasaportes en lo que respecta al suministro y personalización de libretas de pasaporte y etiquetas de visa colombiana”.

Además, tendrá la tarea de que, cuando finalice el convenio —en una década—, “dejará de utilizar los datos y suprimirá definitivamente los mismos de sus sistemas de información, bases de datos o archivos físicos o electrónicos, según sea el caso. Para el efecto, enviará una certificación al Fondo indicando que los datos fueron eliminados y ha cesado su uso”. Es decir, serán solo dos las entidades que tendrán acceso a la información de los colombianos, tal y como lo ha pedido Petro en múltiples ocasiones.

Por su parte, el jefe de Despacho, el pastor Alfredo Saade, también se refirió al tema: “Colombia tendrá en sus manos los datos de los colombianos. No los tuvo durante los últimos 17 años. Quedan en manos del gobierno de turno, del Estado, y la Imprenta Nacional se fortalece, porque no solo en un corto tiempo podrá hacer las tarjetas, sino que hará documentos de viaje para otras naciones. La Imprenta Nacional deja de ser la cenicienta y comenzará a ser una gran empresa del pueblo colombiano”.

