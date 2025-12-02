Logo El Espectador
Álvaro Uribe ratifica que encuesta del Centro Democrático seguirá sin Miguel Uribe Londoño

El expresidente dio respaldo a la decisión de su partido de continuar con la escogencia de su candidatura presidencial entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Insistió en la conformación de consultas para las elecciones del próximo años.

Redacción Política
02 de diciembre de 2025 - 05:10 p. m.
Álvaro Uribe Vélez dejó fuera a Miguel Uribe Londoño
Foto: Archivo Particular
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras la controversia alrededor de la salida de Miguel Uribe Londoño del proceso presidencial del Centro Democrático y confirmó la decisión adoptada por el partido el pasado primero de diciembre. La encuesta que ya adelanta el partido será solamente entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

A través de un video en sus redes sociales el exmandatario aseveró que el sondeo entre casi 5.000 militantes de su partido ya inició, mientras que las intenciones de participar en una consulta, previo a la primera vuelta de marzo siguen en pie. Uribe insistió en abarcar los sectores “desde Abelardo hasta Fajardo”.

Sin hacer mención a la salida de Uribe Londoño, el líder natural del Centro Democrático manifestó que “continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la Presidencia de la República; intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”. En su mensaje resaltó que el acuerdo que deben suscribir los múltiples sectores debe ser en materia seguridad, bienestar social y el crecimiento económico.

Su no mención al precandidato excluido del proceso el pasado lunes, confirma lo informado por El Espectador de un malestar desde la principal cabeza del uribismo con Miguel Uribe Londoño por las reiteradas faltas a los eventos convocados por la colectividad. El detonante fue el foro del pasado domingo al que Uribe Londoño se excusó por su no presencia.

De acuerdo a lo anunciado por el partido, fue un diálogo entre Abelardo de la Espriella y el expresidente Uribe el que detonó esta salida. Según el comunicado oficial del Centro Democrático, el abogado y también precandidato presidencial, habría señalado a la cúpula del uribismo que por parte de Miguel Uribe Londoño se sumarían a su campaña, algo que el expresidente no puso impedimento alguno.

No obstante, desde la campaña de Uribe Londoño se aseguró que sus diálogos con De La Espriella, que si bien han existido, no han llegado a conclusiones de este estilo. Y si bien Miguel Uribe ha buscado un diálogo directo con el exmandatario, sus llamadas nuevamente han sido rechazadas y/o redirigidas para un tercero.

Por Redacción Política

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 17 minutos
Bueno..., es común que se fagociten entre ellos; no importa si son fascistas o de extrema izquierda. La lealtad, la ética, la honestidad y la coherencia son incompatibles con la mayoría de las personas que hacen política en Colombia.
