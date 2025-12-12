Logo El Espectador
Uribe habla de “alianza” entre Presidente Petro e Iván Cepeda con Nicolás Maduro: esto dijo

El expresidente Álvaro Uribe critió la posibilidad que el gobierno del presidente Gustavo Petro le ofrezca un asilo al dictador venezolano, Nicolás Maduro. Señaló que esta decisión podría derivar en una ruptura de relaciones con Estados Unidos e incluso una posible inmersión militar.

Redacción Política
12 de diciembre de 2025 - 11:58 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro destaparán sus cartas para las elecciones de 2026.
El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro destaparán sus cartas para las elecciones de 2026.
Foto: Archivo Particular
El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la posibilidad de que Colombia ofrezca un asilo al dictador venezolano Nicolás Maduro, propuesta extendida por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. El líder natural del Centro Democrático aseguró que esta medida hace parte de una alianza entre el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y el propio Maduro.

Según aseguró Uribe, “uno de los problemas grandes que le han creado a Colombia es la alianza del gobierno Petro con Maduro y Cepeda, quien es confeso aliado de Maduro. ¿Cuál es el problema? Que Nicolás Maduro le ha dado asilo a las Farc, al ELC, al narcotráfico, a grupos terroristas de otras partes como Hezbolá y Hamás".

Le sugerimos: Gobierno Petro ya envió invitación a Donald Trump para visitar Colombia

En medio de ese panorama, el expresidente Uribe también habló de las repercusiones que esta decisión tendría para las relaciones con los Estados Unidos. En ese sentido afirmó que esa decisión abriría los caminos para que los grupos narcotraficantes que operan entre los dos países tengan mayor libertad para el tránsito de narcóticos. Esto, representaría una amenaza para la seguridad estadounidense, según su versión, por lo que desde ese país abrirían la puerta de una “intervención.

Y es que la administración del presidente Donald Trump ha emprendido una serie de medidas contra el régimen de Maduro, esto al señalarlo como uno de los líderes del Cartel de los Soles -organización designada como narcotraficante- y razón por la que incluso existe una recompensa de USD 50 millones.

De hecho, en horas recientes esas tensiones se han escalado por dos hechos: la presunta implicación del gobierno estadounidense para la extracción de líder opositora Maria Corina Machado, y la incautación de un buque con barriles de Petróleo de propiedad venezolana.

En la propuesta extendida por la canciller Villavicencio, Colombia podría ofrecer ese asilo a Maduro para buscar una salida negociada con Maduro y un gobierno de transición para aliviar las tensiones con la Casa Blanca.

“Colombia es respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y de refugio; por consiguiente, cualquier solicitud de asilo o de protección internacional que nos haga una persona de cualquier país, no tenemos más destino que valorarla”, afirmó Villavicencio.

La medida generó eco en la política nacional, causando rechazo d elos principales sectores de la oposición que reforzaron el discurso de una cercanía entre el Palacio de Miraflores y la Casa de Nariño.

Por Redacción Política

JJ11072022(4437)Hace 29 minutos
A ese viejo matarife hace tiempos no le creen nada de lo que afirma o dice.Es un pastorcito asesino -6402-mentiroso
