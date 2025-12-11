Gobierno Petro ya envió invitación a Donald Trump para visitar Colombia

La tensión en el intercambio de mensajes entre los presidentes viene escalando con el tiempo. Foto: El Espectador

La canciller Rosa Villavicencio afirmó este jueves 11 de diciembre, que el gobierno Petro envió una carta invitando al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a visitar Colombia.

Dentro de la misma, Villavicencio explicó que se incluyó información sobre la gestión del país contra el narcotráfico, específicamente en cuanto a la destrucción de laboratorios que producían cocaína. “La carta ya se ha enviado para que venga al país y conozca mejor los territorios”, afirmó la canciller.

Dentro de sus declaraciones, Villavicencio dijo que se han ajustado políticas para entregar más de 650.000 hectáreas con el objetivo de avanzar en la sustitución de cultivos. Además de afirmar que son precisamente las brechas en el campo —debido a la falta de garantías y de oportunidades— las que han obligado a las comunidades a recurrir a la siembra de coca para sostenerse. Con la restitución de estos cultivos se busca que estas familias tengan acceso a mercados internacionales.

Por su parte, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió mencionando que existe posibilidad de que el presidente Donald Trump acepte la invitación y aseguró que le comentará sobre la invitación para que dé una respuesta oficial al Gobierno Petro.

Sin embargo, la tensión entre los mandatarios sigue alta. El intercambio de mensajes entre Trump y Petro viene escalando con el tiempo.

“Espero que esté escuchando. Será el siguiente, porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”, aseguró Trump en una declaración a la prensa de Washington hace algunos días.

En respuesta a este comentario, en la noche del pasado miércoles 10 de diciembre, el presidente Petro y reiteró que ese tipo de declaraciones demuestran que Trump “es un hombre muy desinformado de Colombia”.

“Esa desinformación terrible hacia el presidente de Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido”, aseguró el mandatario colombiano.

Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque deshecha el país que más sabe de tráfico de Cocaína.



Parece que sus interlocutores lo engañan por completo.



Son más de mil cuatrocientos cuarenta y seis combates en tierra contra las mafias hechas por… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 11, 2025

