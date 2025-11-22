Paloma Valencia radicará desacato contra Petro por declaraciones sobre falsos positivos

La senadora Paloma Valencia dijo que instaurará un acto de desacato contra el presidente Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Continúa el pulso entre la senadora y precandidata del Centro Democrático Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro. Aunque este acató lo ordenado por un juez y rectificó unas declaraciones que hizo sobre los falsos positivos, relacionándolo con la senadora Valencia, esta consideró que no cumplía con lo ordenado por el un juez de Bogotá.

En un comunicado de prensa, Valencia señaló que “si bien el mandatario emitió un texto extenso en el que hizo referencia a los señalamientos publicados el pasado 29 de septiembre —cuando acusó a la congresista de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales—, la rectificación no se ajustó al contenido ni a los términos solicitados por el juez”.

Puede leer: Comisión de Acusaciones abre investigación previa a Petro por nuevo modelo de pasaportes

En una publicación en X, el presidente Petro aseguró: “En cumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la senadora Paloma Valencia Laserna, rectifico y por tanto aclaro, como dice el diccionario de la Academia de la lengua española, la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que ‘fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales’”.

Y agregó que “hay que diferenciar la complicidad directa con un delito, de la responsabilidad política cuando el delito es cometido por el gobierno que apoyó desde el Congreso de la República. La senadora Paloma Valencia era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias [...] Mi crítica es a su responsabilidad política y no a su responsabilidad penal”.

En cumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la senadora Paloma Valencia Laserna, rectifico y por tanto aclaro, como dice el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2025

También: Campañas alistan entrega de firmas a la Registraduría: así van algunos precandidatos

Al respecto, Valencia consideró que en el texto, Petro no cumplía con el fallo que lo obligaba a rectificar. “La orden del juez fue clara: Petro debía rectificar y pedirme excusas públicas por haberme señalado, sin fundamento alguno, de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes, pero no lo hizo”, manifestó la congresista uribista que hoy compite por el aval presidencial de su partido.

Entre los hechos por los que Valencia considera que el presidente no rectificó como debía, señala que “la seguridad democrática, que tanto le molesta, operó entre 2002 y 2010. Yo llegué al Congreso en 2014”. Además, indica que “dice que su crítica es por mi responsabilidad política y no penal, pero en su mensaje no deja claro, como lo exigió el juez, que no tengo nada que ver con esos hechos”. E insistió en que no pidió excusas ni publicó la rectificación en la cuenta oficial de la Presidencia.

Presidente @petrogustavo, una vez más, usted miente y saca a relucir su desconexión de la realidad y su total falta de criterio. Y sobre todo, muestra que usted es fundamentalmente un hombre injusto. ¿Cómo así que yo era congresista en el momento de los hechos? Mi primer periodo… https://t.co/ofNtCcQcjf — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 22, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.