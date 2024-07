Más rechazo que diálogo: qué dicen los expresidentes sobre una constituyente

Los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe e Iván Duque han mostrado su desacuerdo con la constituyente. Foto: Archivo Particular

Pese a que el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que empezará a buscar a los distintos sectores políticos, el diálogo nacional que quiere convocar como preámbulo a una posible constituyente se encuentra, desde ya, con una serie de críticas que tendrá que sortear.

En entrevista con El Espectador, Cristo aseguró que buscará hablar “con todos”, al ser preguntado si se acercará a los expresidentes. “Es que vamos a hablar con todos los sectores, vamos a escucharnos. Hay muchas inferencias, hay profundas diferencias, pero, y yo no me resigno como colomiano, no podemos aceptar que definitivamente en Colombia se volvió imposible llegar a un acuerdo sobre algo”.

Pero, hasta el momento, el único de los expresidentes que está dispuesto a hablar del tema es Ernesto Samper, quien ha sido cercano al gobierno de Gustavo Petro.

“Apoyo la convocatoria de una constituyente ceñida al trámite dispuesto por el artículo 376 de la Constitución que legitime cambios acordados para la Paz Total y los contemplados en un Acuerdo Nacional para el cambio, que debería hacerse este año”, dijo el expresidente liberal.

Uno de los que ha sido más vocal, en los últimos días, en su rechazo a una eventual constituyente es el expresidente Iván Duque. Tan pronto como Juan Fernando Cristo puso sobre la mesa el tema, el exmandatario del Centro Democrático salió a rechazarlo.

“Una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual gobierno y al Pacto Histórico. El tal ‘Acuerdo Nacional’ es una fachada para provocar una ruptura institucional”, escribió Duque en su cuenta en X.

Y este fin de semana, en una entrevista publicada en la Revista Semana, Duque insistió en que una constituyente es “innecesaria”, puesto que las reformas y los nueve puntos planteados por Petro se pueden discutir en el Congreso. Además, dijo que discutir una constituyente paralizaría la economía en medio de “bajos niveles de inversión y dificultades que manifiestan tantos sectores”.

Aunque son de orillas políticas diametralmente distintas, Juan Manuel Santos -de quien Juan Fernando Cristo fue también ministro del interior- planteó un escenario similar: “en este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar una constituyente es lo que menos necesitamos”.

En un video publicado en X, Santos calificó la posibilidad de “inconveniente, innecesaria y un callejón sin salida”. Por otro lado, se preguntó “¿qué de la Constitución del 91 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar?”.

Le puede interesar: Los aliados de Petro potencian el discurso para promover el acuerdo nacional

Por su parte, Álvaro Uribe Vélez aseguró que una constituyente desvía la discusión de lo que, a su juicio, debería ser su prioridad. “En Colombia se necesita trabajar, producir, generar empleo de calidad, resolver problemas sociales, tener seguridad. No puede ser que todo esto se siga retrasando por acuerdos de sectores del ‘país político’, de personas que no trabajan ni dejan trabajar, que ahora quieren llevar a Colombia a una incertidumbre Constitucional”.

Por último, César Gaviria y Andrés Pastrana no se han manifestado a la reciente propuesta -la que lanzó Cristo-. No obstante, hace ya varios meses, negaron que esto fuera posible. Cuando Gustavo Petro empezó a hablar del “poder constituyente”, Pastrana aseveró que “convocar a una constituyente amañada para imponer lo que la democracia acaba de derrotar es golpista. Inaceptable que ya se empiece a hablar de una constituyente convocada por decreto”.

Y cuando el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva habló de convocar una constituyente amparándose en el Acuerdo de Paz de 2016, afirmó que es una idea que “ha sido circulada en el Congreso ya en varias oportunidades”. Como contraparte, planteó que “hagamos una gran coalición de todos los partidos que estén dispuestos a defender la democracia, a defender la Constitución, a defender el Estado de derecho”.

