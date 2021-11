Fajardo insiste en unión del centro y pide trabajar “en un acuerdo de mínimos”

A menos de una semana de que venza el plazo para que movimientos políticos informen si realizarán consultas interpartidistas con miras a las elecciones (el próximo martes 16 de noviembre), el precandidato presidencial Sergio Fajardo –que conforma la Coalición de la Esperanza junto a figuras políticas como Humberto de la Calle o Juan Fernando Cristo– insistió en lograr una alianza con otros sectores de centro con miras a las elecciones de 2022, buscando que esté cimentada sobre “un acuerdo de mínimos”.

Su misiva se conoce en momentos en los que se acentúan las diferencias en la Alianza Verde –que también conforma la Coalición y que otrora pintaba unánimemente a favor de Fajardo–, así como después de desencuentros con el exministro Alejandro Gaviria y cuando el Nuevo Liberalismo estudia si se la jugará por una lista propia de cara a las elecciones al Congreso.

En contexto: ¿Rancho aparte? Nuevo Liberalismo estudia irse con lista propia al Congreso

Es por ello que Fajardo saca pecho por varias encuestas lo ubican en un escenario de segunda vuelta y, aunque admite que el camino del diálogo no es fácil y reconoce que “ha habido algunos dañinos, así como conversaciones que desvirtúan dichas posibilidades”, destacada avances y señala que el país requiere de los candidatos de centro “grandeza y sensatez”.

“Hoy, más que nunca, el clamor es a que el centro se una y llegue a marzo como una opción real de cambio. En 2022, Colombia va a tener un gobierno de centro. Un gobierno construido colectivamente, en el que los acuerdos deben surgir de consensos, pero, sobre todo, de debates y disensos. Es en las diferencias que debemos encontrar nuestro valor: en saber tramitarlas y enriquecer nuestras propuestas a partir de ellas”, señaló.

Por ello, insta a que los demás precandidatos de centro, “sean de la Coalición de la Esperanza o no”, se sienten a trabajar en un acuerdo de mínimos para unirse y enfrentar como una fuerza conjunta a los extremos políticos. “Estoy listo a discutir, a debatir y a tramitar las diferencias”.

En esa línea, pidió que haya un acuerdo que gire sobre cuatro puntos fundamentales. El primero, una construcción programática, buscando que el programa de gobierno de quien resulte ganador incorpore otros puntos de los precandidatos. “Se debe crear un comité conjunto programático, que trabaje en ese documento e incorpore aspectos de los programas de cada uno de los precandidatos”, dice.

En segundo lugar, Fajardo declara que se debe hacer un rechazo explícito al clientelismo, que cataloga como la puerta de entrada a la corrupción. Por esto, pide crear un comité conjunto de ética, que evalúe las prácticas de los apoyos que cada precandidato decida aceptar.

“Si el comité encuentra prácticas clientelistas, se tendrá por violado el acuerdo y la sanción será no poder participar en la consulta (…) La decisión de llegar unidos a marzo se debe cimentar sobre la base de un acuerdo en el que todos los precandidatos rechacemos abierta y públicamente las prácticas clientelistas en nuestras campañas”, explicó.

Frente a la posibilidad de que el Nuevo Liberalismo se la juegue por una lista independiente para el Congreso, el exalcalde de Medellín insiste en que se conformen listas en coalición tanto para Cámara como Senado. En el caso del Senado, propone además que la lista sea encabezada por Humberto de la Calle.

“No es realista pretender transformar a Colombia solo desde la Presidencia. Es fundamental contar con una bancada fuerte en el Congreso de la República. Para eso, es importante que el esfuerzo hacia las elecciones legislativas en marzo sea conjunto”, agregó.

Por último, Fajardo advierte que, independientemente del precandidato que resulte elegido presidente, la coalición de centro debe jugar un rol fundamental en la conformación del gabinete ministerial. Para ello, propone que se firme un acuerdo público de cero cuotas burocráticas, y en el que se defina que los nombramientos serán sometidos a un proceso de discusión.

“Soy consciente de que en algunas oportunidades me he equivocado. No se trata acá de castigar a nadie por los errores que haya podido cometer, sino de construir, a partir del reconocimiento de estos errores y de la voluntad clara e inequívoca de enmendarlos y corregirlos, una coalición de centro que nos permita llegar al poder y adelantar, a partir del próximo año, las transformaciones que exige el país. Estoy listo para competir, pero, sobre todo, estoy listo para trabajar por Colombia. Colombia va a cambiar”, precisó.