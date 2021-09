Fajardo invita a Alejandro Gaviria a unirse para la primera vuelta presidencial

A través de su cuenta de Twitter, el precandidato presidencial Sergio Fajardo invitó formalmente a Alejandro Gaviria a hacer parte de la Coalición de la Esperanza para llegar unidos a la primera vuelta de la elección de 2022, a través de una consulta a realizarse en marzo.

“Colombia necesita un centro fuerte, un centro para transformar. En la Coalición de la Esperanza somos una coalición de oposición y queremos invitar a Alejandro Gaviria. El cambio pasa por llegar unidos a una consulta en marzo. Por Colombia, sin egos”, trinó el exgobernador de Antioquia, acompañando su mensaje con el video de una entrevista dada este miércoles al diario El Pilón de Valledupar.

En dicho video, en respuesta a una de las preguntas, Fajardo recalca: “Nosotros en la Coalición de la Esperanza estamos invitando a Alejandro Gaviria para que nos sentemos a conversar, a ver en qué sentido puede ser parte de la construcción de este centro que nosotros queremos tener en Colombia. Invitarlo a que participe en la consulta de marzo de 2022. Eso es lo que vamos a hacer, ahora lo voy a grabar, lo estoy diciendo a ustedes aquí ya y eso lo hemos conversado en la Coalición. Lo vamos a llamar, a invitar a conversar con nosotros, a mirar qué propuestas, qué proyectos tiene, para invitarlo a participar a construir un centro sólido y a participar en la consulta”.

Precisamente, el exministro de Salud y exrector de la Universidad de los Andes inscribió hoy ante la Registraduría el grupo significativo de ciudadanos “Colombia tiene futuro”, con el que iniciará la recolección de las firmas necesarias para avalar su candidatura que, ha dicho hasta el momento, será independiente y no tendrá detrás a ningún partido político tradicional.

“Una campaña presidencial necesita magia, y eso es lo que vamos a tener. Seremos una fuerza transformadora. Entendemos los desafíos del país y son tres: devastación social por el desempleo, la violencia en nuestros territorios, y una transformación productiva necesaria para nuestro país”, dijo al momento de la inscripción. En su breve discurso, enfatizó también en la necesidad de poner el foco en el asesinato sistemático de líderes sociales, encarar la crisis ambiental y promover nuevas economías más allá del carbón y el petróleo.

Además de Fajardo, en la Coalición de la Esperanza confluyen Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Humberto de la Calle. Sin embargo, llama la atención que el exgobernador de Antioquia diga que van a invitar a Gaviria a unirse a ellos, cuando hace algunas semanas Robledo había dicho que no se veía en el mismo proyecto político con este. “Fue de lo peor, como fletado por las EPS”, dijo el senador, en referencia a la labor cumplida por el exrector de los Andes al frente del Ministerio de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, aseguró que detrás de Gaviria estaría el Partido Liberal y su director, el expresidente César Gaviria, con quienes tampoco le gustaría compartir.

Alejandro Gaviria, por su parte, desde el momento en que anunció su aspiración, ha dicho que si bien tiene el apoyo de varios partidos, es un candidato independiente, con unos principios claros y lejos de la politiquería. Sin embargo, también podría considerase un guiño la respuesta que dio en entrevista con El Tiempo, cuando le preguntaron si estaría dispuesto a hacer alianzas si no llega a la segunda vuelta: “Por supuesto. La clave de esto es que el centro llegué unificado a la primera vuelta. Yo no tengo problemas en trabajar para otros. Esta campaña no es una gesta personalista, es un intento de unión y de mostrar que este país no es un fracaso sin atenuantes. Colombia va a ser un ejemplo para el mundo, en sostenibilidad, cultura, trato a los migrantes y desarrollo”.