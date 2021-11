Fraude en elecciones en 2022 : la principal preocupación de los líderes de opinión

Entre las cosas que le preocupan a los líderes de opinión en el ámbito político, la posibilidad de que ocurra fraude en las elecciones de 2022 es el ítem que se impone con fuerza sobre otras temáticas que, por años, han sido catalogado como desafíos permanentes del país.

Así lo demostraron los resultados del Panel de Opinión, realizado por la firma Cifras y Conceptos. Entre el 9 de julio y el 14 de octubre, la compañía encuestó a 1544 líderes de opinión, un universo compuesto por académicos, políticos, medios de comunicación, organizaciones sociales y empresarios, para que dieran cuenta de los temas que están en perspectiva para el próximo año.

El ámbito político fue uno de los seis macrotemas con desafíos para 2022 que Cifras y Conceptos indagó en esta medición. En esta pregunta, la firma aceptó respuestas abiertas y por mención espontánea (es decir que no le presentó a los encuestados una lista de ítems de los cuales escoger). Los resultados mostraron que la preocupación más latente de los líderes de opinión es que haya fraude electoral en las elecciones al Congreso y a la Presidencia, que se realizarán en marzo y mayo (primera vuelta).

El 34 % de los encuestados mencionaron dicha problemática, por encima de otras. Por ejemplo, disminuir la corrupción, obtuvo un 23 %, quedando como el segundo desafío más relevante para quienes influyen en la agenda nacional. Luego, quedaron con porcentajes más bajos intereses como buscar la unidad nacional (8%). Dejar atrás la polarización, consolidar los Acuerdos de Paz y recuperar la confianza en las instituciones obtuvieron, respectivamente, un 7 %.

Como dijo César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, esta fue la primera vez en los 13 años del Panel de Opinión que el fraude electoral se impuso como mayor preocupación, dejando atrás a temas que han sido históricamente cruciales en Colombia como la lucha anticorrupción y, en años más recientes, el cumplimiento de lo pactado en La Habana.

“Esto no había pasado en la historia de Colombia y pone una alerta para que nosotros como colombianos tratemos de proteger la democracia que tenemos, con sus defectos pero también con sus virtudes. Normalmente, en estos temas políticos, la principal preocupación es la corrupción, pero acá cambió”, dijo Caballero.

Esta es la ficha técnica completa:

Persona natural/ jurídica que la encomendó y realizó: Cifras y Conceptos S.A.

Fuente de financiación: Recursos propios.

Margen de error: Por la naturaleza del diseño implementado la estimación del margen de error observado no aplica.

Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades y ponderación: las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo por cuotas, estratificado de marco de listas.

Tamaño de la muestra: 1544 encuestas distribuidas en los departamentos del ámbito geográfico de estudio.

Ámbito geográfico de estudio: El ámbito geográfico de estudio está limitado a Bogotá y a la zona urbana de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Universo de estudio: Está conformado por líderes de opinión hombres y mujeres de 18 años y más, clasificados en 5 dominios de estudio (redes): políticos, medios de comunicación, académicos, sector privado y organizaciones sociales.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista telefónica, presencial y vía internet con aplicación de cuestionario estructurado.

Periodo de recolección: Del 09 de julio al 14 de octubre de 2021.

Temas a los que se refieren: “Temas nacionales (calificación de Ministerios, Presidente de la República, desafíos, justicia y paz). Medios de comunicación (impreso, radio, televisión, páginas web, columnistas, tuiteros y caricaturistas). Organizaciones y personajes (empresas, ONG, senadores y representantes a la cámara). Temas regionales (calificación gobernador y alcalde). Coyuntura nacional.”

Preguntas del formulario: Nivel Educativo. ¿Cuál fue el último grado educativo que usted completó o aprobó? ¿En cuál institución educativa cursó sus estudios de secundaria? ¿En cuál institución de educación superior cursó sus estudios de pregrado? Además del español, ¿usted que otros idiomas habla? Ubique su posición ideológica en una escala de 1 a 6, donde 1 es una posición de Izquierda y 6 una posición de Derecha. De la siguiente lista de partidos y movimientos políticos, ¿con cuál tiene afinidad? Departamento de mayor influencia Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la situación del país en los siguientes aspectos. ¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones nacionales? Califique de 1 a 6, donde 1 es muy poca confianza y 6 es mucha confianza. Evalúe la gestión de los siguientes ministerios (Ministros) y departamentos administrativos (Directores) durante el último año. Califique de 1 a 6, donde 1 es una calificación muy mala y 6 es una calificación muy buena. Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique el desempeño del Señor presidente de la República (Iván Duque), durante el último año en las siguientes funciones. En su criterio, ¿cuál será el desafío más importante para el país en el 2022 en cada uno de los siguientes temas? ¿Cuáles son los tres medios de comunicación que usted más consulta para mantenerse informado? ¿Cuáles son los/las tres columnistas que usted más lee? ¿Cuáles son los/las tres columnistas de su región que usted más lee? En temas políticos, económicos, sociales o ambientales ¿cuáles son sus tres tuiteros (as) preferidos (as)? ¿Cuáles son los tres caricaturistas políticos que usted más ve? ¿Cuáles son las tres empresas de Colombia que más admira? ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que más admira? ¿Cuáles son los/los tres mejores senadores (as) de la última legislatura? ¿Cuáles son los/las tres mejores representantes a la cámara de la última legislatura? Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del actual gobernador de su departamento en los siguientes aspectos: Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del alcalde de la ciudad capital de su departamento, durante el último año, en los siguientes aspectos En una escala de 1 a 6 donde 1 es MUY MALA y 6 MUY BUENA ¿Cómo evalúa la gestión de las siguientes figuras públicas frente a la pandemia del COVID-19? En una escala de 1 a 6 donde 1 es MUY MALA y 6 MUY BUENA ¿Cómo evalúa la gestión de las siguientes figuras públicas frente a la protesta social, en el marco del actual Paro Nacional? ¿Usted en dónde se ubica en una escala de 0 a 10 donde 0 es cuidado de la salud y 10 es reactivación económica? Teniendo en cuenta la actual coyuntura, ¿usted cuáles reformas considera como las más urgentes y necesarias para el país? El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 Versión 2012.