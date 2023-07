“No podemos esperar hasta 2026″: Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín

Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín, en una rueda de prensa en la Comuna 5, el 4 de julio de 2023. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez anunció este martes su candidatura a la Alcaldía de Medellín, un cargo que ya ejerció entre 2016 y 2020. En una rueda de prensa en la Comuna 5, rodeado de decenas de personas, afirmó: “Para mí es un orgullo anunciar esta candidatura por el amor que le tengo a esta ciudad, por la conexión con nuestra gente, sobre todo por la necesidad de recuperar lo social, de que la gente viva bien, de que nadie nunca nos vuelva a dividir”.

Ante la pregunta que le han formulado en varias ocasiones, sobre por qué no esperar hasta las próximas elecciones presidenciales para volver a lanzarse, anotó: “No podemos esperar hasta 2026 para empezar a recuperar el país. El país se recupera desde la región, desde las ciudades, desde los departamentos, por eso no podemos esperar, como algunos dicen, proyectos más grandes, porque no hay nada más grande que servir, inclusive desde lo local”.

Federico Gutiérrez, a quien conocen como “Fico”, invitó a los demás candidatos a que la campaña sea limpia. “Que brillen las ideas, que hagamos honor a lo que significa la democracia, que haya debate y exista respeto por los demás. De parte nuestra parte, a existir todo el respeto, cero agravios contra los demás, si nos insultan respondemos con propuestas. El país no necesita más división, necesitamos unir y vamos a empezar a hacerlo desde las regiones”.

Gutiérrez, ingeniero civil, participó en las elecciones presidenciales de 2022 en representación del movimiento cívico “Creemos Colombia”, que integraba la coalición “Equipo por Colombia”. En la primera vuelta presidencial obtuvo el 23,87 % de los votos, quedando en tercer lugar. En esos comicios, Federico Gutiérrez solo ganó en el departamento de Antioquia, obteniendo el 48,8 % de los votos en esta región.

En su discurso de este martes, aseguró que “es muy importante lograr una victoria contundente para mandar un mensaje de los que no estamos de acuerdo con los que hoy gobiernan a Medellín”. Además, invitó a los entes de control a investigar los presuntos casos de corrupción que hay actualmente en la Alcaldía.

Entre sus aspiraciones está que “Creemos” alcance la Alcaldía, la Gobernación y varios municipios. “Hay personas muy buenas aspirando a la Gobernación, he pedido que entre ellos definan un solo candidato para nosotros entrar a apoyar esa candidatura”, afirmó “Fico”. “Vamos a gobernar con más experiencia, de la mano de la gente, vamos a construir ese programa de gobierno que nos soñamos con la gente en las calles, como siempre lo hemos hecho”.

Juan Carlos Upegui, el candidato del actual alcalde Daniel Quintero y del movimiento Independientes, afirmó: “Medellín tiene dos opciones. Volver al uribismo, la corrupción y la violencia con Federico Gutiérrez o avanzar en la construcción de una ciudad más justa y pacífica. Estamos del lado correcto de la historia, ¡vamos con toda!”.

