Financiación, seguridad y fronteras: advertencias del primer comité de seguimiento electoral

Este martes se reunió la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral. La sesión fue presidida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y contó con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos; el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alfonso Campo Martínez; el ministro de Justicia, Andrés Idárraga; el viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero Maldonado, así como representantes de organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Procuraduría General de la Nación.

Esta es la primera comisión que se realiza en el año ad portas de las elecciones legislativas que tienen fecha para el 8 de marzo. En la reunión que duró poco más de tres horas en el hotel Tequendama, hubo varias advertencias sobre el financiamiento de las campañas, violencia política en varios departamentos y el papel de las fronteras en la próxima elección.

📉En 2025, la MOE registró 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país, 23% menos que en 2021.



📈Sin embargo, aumentó la violencia contra liderazgos políticos. En 2021, la violencia contra ese tipo de líderes era el 15%, mientras que en… pic.twitter.com/LLw4AcQW0f — MOE (@moecolombia) January 20, 2026

En 2025, la MOE registró 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país, un 23 % menos que en 2021. Sin embargo, la violencia contra líderes políticos pasó de un 15 % a un 59 % en el mismo periodo, con un aumento especial de la violencia letal en territorios Citrep y zonas de frontera. Los departamentos más afectados fueron Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Frente a estas alertas, el ministro Benedetti mencionó que han aumentado el pie de fuerza del ejército, la policía y la armada para cubrir los eventos políticos de los candidatos y han ingresado 960 nuevos escoltas para garantizar la seguridad a los candidatos a la presidencia. “

A su vez, aseguró que se harán tres reuniones en los próximos meses. Dos en febrero en las ciudades de Cúcuta y Santa Marta, y una nacional durante la primera semana de marzo, antes de las votaciones del 8 de marzo.

1. Realizar en el mes de febrero dos comisiones nacionales de manera descentralizada en la ciudad de Cúcuta y Santa Marta. También se citaría en la primera semana de marzo la última comisión nacional antes de las elecciones de congreso y consulta del 8 de marzo. — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 20, 2026

Sobre las alarmas por las condiciones de seguridad en algunos territorios, el ministro afirmó que citarán subcomisiones de orden público de alto nivel para revisar y coordinar la seguridad de cara a las elecciones del 8 de marzo, especialmente en los territorios Citrep. Allí también citarán un puesto de mando unificado con alcaldes y gobernadores para articular y revisar situaciones que necesiten ser atendidas, especialmente en el orden público.

La MOE presentó su preocupación sobre la financiación de las campañas para el Congreso; la institución aseguró que de las 2.066 candidaturas inscritas a Cámara de Representantes, solo 4 han presentado informe de ingresos y 4 informe de gastos. Mientras que las 1.078 candidaturas inscritas al Senado, solo 4 han presentado informe de ingresos y 1 presentó informe de gastos.

La violencia simbólica contra las mujeres en política fue otro de los pilares en la recomendación de la MOE; especialmente en redes, donde alertan un gran incremento.

Alejandra Barrios Cabrera, la directora de la MOE, cuestionó el aumento en los topes para los candidatos en consultas que pasaron de COP 6.000 millones en la realizada en octubre de 2025 a COP 18.000 millones para la que se hará en marzo.

Asimismo, recordó que la reposición de votos aumentó de COP 2.500 a COP 8.287 por voto. “No tenemos claro por qué esa diferencia en reposición de votos, ni la diferencia que se triplica en los topes de inversión”, agregó la directora.

Por otro lado, el registrador Hernán Penagos confirmó que habrá una sola tarjeta electoral para todas las consultas y que el sorteo de la posición en esa tarjeta se realizará después del 6 de febrero, una vez cierre el plazo de postulación de los precandidatos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a los partidos y movimientos políticos, así como a entes de control, para que acompañen el proceso de sorteo de jurados de votación para las elecciones de Congreso de la República 2026, que se realizará en todo el país… pic.twitter.com/FZtj3GcPZ2 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 20, 2026

Informó también que del 21 al 23 de enero se llevarán a cabo los sorteos de los jurados de votación para las elecciones legislativas. Según el director de la entidad, más de 2,4 millones de ciudadanos fueron postulados para prestar su servicio como jurados de votación.

