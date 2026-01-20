Así va el tarjetón presidencial para elegir al sucesor de Gustavo Petro: hay 24 aspirantes

El nuevo mapa político se configura con las consultas de marzo: Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Luis Gilberto Murillo luchan por la Presidencia. Foto: Archivo Particular

Faltando 47 días para la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo, el tarjetón presidencial para elegir al sucesor del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, ya suma 24 candidatos.

En la lista se encuentran 15 avalados por firmas, que son Abelardo de la Espriella​; Vicky Dávila​; David Luna​; Mauricio Cárdenas​; Aníbal Gaviria​; Santiago Botero​; Mauricio Lizcano​; Claudia López​; Luis Gilberto Murillo​; Juan Daniel Oviedo​; Carlos Caicedo​; Carlos Felipe Córdoba​; Leonardo Huerta​; Sondra Macollins y Daniel Palacios.

A esos se suman 9 que tienen el aval de uno o varios partidos, como Sergio Fajardo; Iván Cepeda; Roy Barreras; Camilo Romero; Daniel Quintero; Paloma Valencia; Juan Carlos Pinzón; Enrique Peñalosa; Juan Manuel Galán.

La mayoría de estos candidatos participarán en las consultas de marzo para escoger un candidato único, lo que podría disminuir el número de aspirantes de cara a mayo.

Sin embargo, a esta baraja podrían sumarse otros nombres como el de Clara López, quien asegura que aspirará a la Presidencia con su movimiento Todos Somos Colombia, y el que podría salir del Partido Conservador, que aún debe definir si tendrá candidato propio. Entre los nombres que se mencionan en ese sector están el expresidente del Senado Efraín Cepeda; el excontralor Carlos Felipe Córdoba —también avalado por firmas—; la representante Juana Carolina Londoño; el exministro Rubén Darío Lizarralde y el excoronel Carlos Velásquez.

Hasta el momento esta sería la lista oficial:

Abelardo de la Espriella Vicky Dávila David Luna Mauricio Cárdenas Aníbal Gaviria Santiago Botero Mauricio Lizcano Claudia López Luis Gilberto Murillo Juan Daniel Oviedo Carlos Caicedo Carlos Felipe Córdoba Leonardo Huerta Sondra Macollins Daniel Palacios Sergio Fajardo Iván Cepeda Roy Barreras Camilo Romero Daniel Quintero Paloma Valencia Juan Carlos Pinzón Enrique Peñalosa Juan Manuel Galán

