Gobernadores rechazan impuestos a licores y tabaco en emergencia económica

Gobernadores se unen para pedirle a Petro más recursos Foto: FND

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una misiva de siete páginas, el FND rechazan la decisión que consideran re-centralizadora y un atentado contra los ingresos de las entidades territoriales. Según los gobernadores, la subida de impuestos podría en riesgo la financiación de sectores estratégicos de la salud, la educación y el deporte en las regiones.

“La búsqueda de recursos adicionales no puede ir en contra los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial. La concentración de decisiones fiscales y administrativas en el nivel central no solo debilita posibilidad de los departamentos para gestionar sus propias prioridades de desarrollo y su capacidad local de balancear recaudo, legalidad y salud pública, sino que también desconoce las realidades económicas y sociales de los territorios”, aseveraron el FND y los gobernadores del país.

Le puede interesar: Propuestas, giras y consultas: Así se movieron los presidenciables la primera semana de 2026

Según la ley 1816 del 2016, que establece el monopolio rentístico de los licores en los departamentos y define que el dinero de las rentas de estas bebidas se dividen en las arcas departamentales de la salud (37%), educación (14%), y deportes (3%). En algunos departamentos como el Valle del Cauca, donde cuentan con su propio aguardiente, estos representan gran parte de sus ingresos.

“Al aumentar el mínimo a $750 por grado/750 ml más un componente ad valorem del 30 %, el decreto reduce sustancialmente el margen de autonomía fiscal de los departamentos: aquellos con participaciones bajas se ven obligados a incrementarlas abruptamente, con efectos potenciales sobre precios y contrabando, mientras que los que ya tenían tarifas superiores pierden la posibilidad de usar la participación como herramienta de política pública”, argumentaron en la carta.

La @FNDCol y los 32 gobernadores de Colombia rechazan el Decreto 1474 de 2025 por vulnerar la autonomía fiscal territorial y poner en riesgo una de las rentas más importantes de los departamentos.



Conozca aquí comunicado completo⬇️ pic.twitter.com/XVc6WVM5qQ — FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) January 9, 2026

Este llamado se suma al de otras voces como el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quién advirtió que el aumento en el IVA a los licores y cigarrillos podrían fomentar el contrabando y disminuir la recaudación efectiva.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.