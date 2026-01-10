Logo El Espectador
Gobernadores rechazan impuestos a licores y tabaco en emergencia económica

El Fondo Nacional de Departamentos (FND) junto a los 32 gobernadores del país enviaron una carta el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plaza, en la que rechazan la implementación del decreto de emergencia económica que modifica el impuesto al consumo de licores y cigarrillos.

Redacción Política
10 de enero de 2026 - 12:50 a. m.
Foto: FND
En una misiva de siete páginas, el FND rechazan la decisión que consideran re-centralizadora y un atentado contra los ingresos de las entidades territoriales. Según los gobernadores, la subida de impuestos podría en riesgo la financiación de sectores estratégicos de la salud, la educación y el deporte en las regiones.

“La búsqueda de recursos adicionales no puede ir en contra los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial. La concentración de decisiones fiscales y administrativas en el nivel central no solo debilita posibilidad de los departamentos para gestionar sus propias prioridades de desarrollo y su capacidad local de balancear recaudo, legalidad y salud pública, sino que también desconoce las realidades económicas y sociales de los territorios”, aseveraron el FND y los gobernadores del país.

Según la ley 1816 del 2016, que establece el monopolio rentístico de los licores en los departamentos y define que el dinero de las rentas de estas bebidas se dividen en las arcas departamentales de la salud (37%), educación (14%), y deportes (3%). En algunos departamentos como el Valle del Cauca, donde cuentan con su propio aguardiente, estos representan gran parte de sus ingresos.

“Al aumentar el mínimo a $750 por grado/750 ml más un componente ad valorem del 30 %, el decreto reduce sustancialmente el margen de autonomía fiscal de los departamentos: aquellos con participaciones bajas se ven obligados a incrementarlas abruptamente, con efectos potenciales sobre precios y contrabando, mientras que los que ya tenían tarifas superiores pierden la posibilidad de usar la participación como herramienta de política pública”, argumentaron en la carta.

Este llamado se suma al de otras voces como el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quién advirtió que el aumento en el IVA a los licores y cigarrillos podrían fomentar el contrabando y disminuir la recaudación efectiva.

Por Redacción Política

