Propuestas, giras y consultas: Así se movieron los presidenciables la primera semana de 2026

Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia buscan llegar a la Presidencia.

Esta semana estuvo llena de movimientos electorales ad portas de una elección presidencial donde se elegirá al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. De izquierda a derecha, la primera semana de enero inició con fuertes movimientos de todos los sectores para, a dos meses del primer round en urnas, fortalecer sus figuras en estas elecciones.

Una de las más notables fue la gira del candidato del oficialismo del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien se encuentra en una gira por España. El 7 de enero tuvo un encuentro con diáspora colombiana en ese país, cita que tuvo lugar en el auditorio UGT de Madrid. Fueron más de 450 asistentes provenientes de diferentes provincias españolas, pero, especialmente de la capital, Madrid.

Al encuentro que duró alrededor de 3 horas, asistieron su jefa de debate, María José Pizarro; el Secretario de Política Internacional de la UGT, Jesús Gallego, la eurodiputada del partido de izquierda Podemos, Irene Montero; así como el Secretario General del Partido Comunista de España PCE, Enrique Santiago. El candidato del oficialismo centró su discurso en defender la gestión del presidente Petro y en la supuesta influencia de EE.UU en las elecciones presidenciales.

También se reunió con el presidente español Pedro Sánchez, a quien le agradeció “el apoyo a Colombia, la paz en América Latina y el diálogo constructivo”. El mandatario ibérico ha sido cercano al Gobierno de Gustavo Petro, con quién hace poco compartieron posición sobre la intervención estadounidense en Venezuela.

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, PEDRO SÁNCHEZ



Hoy me reuní con el presidente Pedro Sánchez, @sanchezcastejon. Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina, y al diálogo constructivo. pic.twitter.com/6SIVW23Jef — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 8, 2026

En paraleo, el excanciller Luis Gilberto Murillo también estuvo de gira, pero en los Estados Unidos. El candidato por firmas viajó a la capital estadounidense para adelantar “una ronda de diálogos en el congreso de los Estados Unidos con la administración y con centros de pensamiento”, afirmó en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Otro aspirante presidencial que también viajó, pero dentro del territorio nacional, fue Roy Barreras. El avalado por su partido La Fuerza, estuvo presente en San Vicente del Caguán en Caquetá con gremios ganaderos. Y el miércoles 7 de enero acompañó la marcha en ‘defensa de la soberanía’ convocada por el presidente Petro.

“Cualquier intervención extranjera termina en la dominación y en la esclavitud” le dijo Barreras a El Espectador durante su llegada a la Plaza de Bolívar en medio de las multitudes que acudieron a las marchas del pasado miércoles.

“Cualquier intervención extranjera termina en la dominación y en la esclavitud” dijo el candidato presidencial Roy Barreras a su llegada a la Plaza de Bolivar para acompañar las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro. pic.twitter.com/uJ5SRLtElv — El Espectador (@elespectador) January 7, 2026

Mientras tanto, la Gran Coalición por Colombia anexó a su noveno miembro, el candidato por el partido Oxígeno, Juan Carlos Pinzón. El conjunto de políticos que intenta quitarle el reflector al puntero de la derecha, Abelardo de la Espriella, también intenta definir una agenda programática conjunta que no genere roces dentro de la campaña del candidato escogido.

Por ley, los perdedores de esta votación deberán apoyar al ganador de la consulta que se desarrollará el 8 de marzo - mismo día de las elecciones al Congreso-. Una agenda que es difusa en una coalición que abarca tantos espectros políticos, y va desde la derecha de Paloma Valencia en el Centro Democrático hasta la centroderecha de Juan Daniel Oviedo.

Agradezco el espacio brindado por los candidatos de La Gran Consulta por Colombia para unirme a este gran ejercicio democrático. Es por medio de la unión que enfrentaremos los grandes retos que hoy tiene nuestro país.



Porque mereces algo mejor, participo en la Gran Consulta por… pic.twitter.com/4DshYRFQZ1 — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) January 8, 2026

Del otro lado se encuentra Abelardo De La Espriella, el candidato por Salvación Nacional, pero que también remitió más de cinco millones de firmas ante la Registraduría, anunció el año pasado que iría solo a primera vuelta. El abogado ha iniciado una serie de vídeos en sus redes sociales donde comparte una propuesta de su campaña a diario.

Hasta este 9 de enero ha compartido el mismo número de propuestas, que días del año. Entre las más destacadas está un gran acuerdo nacional por la salud, con la participación de todos los actores del sistema; una plataforma de educación virtual universitaria gratuita; y aumentar el subsidio de adultos mayores de COP 230.000 a COP 300.000.

En este inicio de año no puedo quedarme callado frente al desastre que vive el sistema de salud.



Un modelo que se desmorona, EPS quebradas, más de $50 billones en deudas, hospitales asfixiados y millones de colombianos esperando medicamentos, cirugías y tratamientos que no… pic.twitter.com/tSAkbAObFe — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 9, 2026

Otro de los que también ha mantenido movimientos en las regiones es Sergio Fajardo, quien, además, sigue en la conformación de su equipo. La más reciente figura que se integró a su campaña fue la excanciller María Ángela Holguín, con quien abordará su agenda de relaciones internacionales.

De su parte, Claudia López, que sigue sin tomar parte de posibles consultas en marzo, ha desarrollado una agenda en la capital colombiana, principalmente con figuras de gremios. López se ha mantenido activa del debate nacional y se le ha visto cuestionando algunos movimientos de la administración Petro en materia diplomática. Eso sí, también celebró el acercamiento que tuvieron el presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Finalmente hay otros sectores que esperan notificaciones de la Registraduría para dar continuidad con sus respectivas agendas. Tal es el caso del exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo o del exministro del Interior Daniel Palacios, quienes, en ambos casos impulsan sus candidaturas a través de firmas.

