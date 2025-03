La vicepresidenta Márquez ya no estuvo presente en el segundo consejo televisado

La vicepresidenta Francia Márquez no estuvo presente en el segundo concejo televisado de ministros del presidente Gustavo Petro. Foto: Vicepresidencia

El segundo consejo de ministros transmitido en vivo estuvo marcado, entre otras cosas, por la ausencia de la vicepresidenta y exministra de Igualdad, Francia Márquez. En esta transmisión, estuvo en su silla quien asumió ese cargo, Carlos Rosero, a quien el presidente Gustavo Petro designó como el sucesor.

Y aunque es un paso natural que quien ya no ostenta un ministerio no haga parte de estos espacios, llamó la atención su ausencia porque su salida de la cartera, como lo contó este diario, se dio en medio de las duras diferencias que Márquez y Petro tienen y que se hicieron públicas el pasado 4 de febrero, cuando se dio la primera sesión de este ejercicio de transmitir los encuentros del gabinete.

En efecto, la vicepresidente criticó en ese momento la llegada de Armando Benedetti al Gobierno (fue designado ministro del Interior) y las actitudes que dijo fueron hostiles por parte de la canciller Laura Sarabia.

“Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo le digo de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno (...) no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle que me respete. Y no me parece, y respeto a [Armando] Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, le dijo Márquez a Petro en esa ocasión.

Si bien había expectativa por cuándo se daría su salida tras ese choque público, la vicepresidenta no quería dejar la cartera de Igualdad. Incluso, le dijo en algún momento al mandatario que sacarla de ese cargo era permitirle a otra persona capitalizar los resultados que ahora, dijo, sí se verán.

Por eso, cuando el pasado miércoles oficializó su paso al costado de esa cartera, sorprendió con una dura carta pública en la que, además, advirtió que “mi vida corre peligro” por “denunciar la corrupción y señalar lo que está mal”. Esta fue publicada horas antes de la presentación, al día siguiente, del nuevo equipo de ministros.

En todo caso, en esta segunda reunión televisada con sus ministros, el presidente Petro hizo referencia a las tensiones que se generaron en su gabinete durante y después de la transmisión del 4 de febrero. “El aspirante político tiene que irse porque no podemos gobernar y hacer elecciones al mismo tiempo. Eso lo dije desde el año pasado, pero no se me puso mucho cuidado”, mencionó el jefe de Estado.

“La acción de la política es la creación de un nosotros, cuando aquí hay una pelea de egos y se vuelve el eje de la política y de la acción administrativa, lo que se excluye es al otro”, añadió.

