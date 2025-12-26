Francia Márquez pide “apoyo humanitario inmediato” en Catatumbo por guerra ELN vs. Frente 33

La vicepresidenta Francia Márquez pidió "apoyo humanitario inmediato" para el Catatumbo por la nueva crisis que estalló en esa región. Foto: Vicepresidencia

Luego de la crisis que volvió a estallar en la región de Catatumbo, en Norte de Santander, que tiene en riesgo de desplazamiento y confinamiento a por lo menos 6.000 personas por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Frente 33 —ambos grupos con lazos con la estancada paz total y el narcotráfico—, varias voces salieron a pedir medidas que le pongan punto final a la situación humanitaria en una zona duramente golpeada por la violencia.

Fue en ese sentido que la propia vicepresidenta Francia Márquez aseguró que desde el Estado que representan junto al presidente Gustavo Petro debe implementar acciones que frenen la escalda violenta y que el cierre de este 2025 no se dé con otra crisis como la de hace un año, que dejo más de 60.000 personas desplazadas y cerca de 100 asesinatos en esa misma región.

“Hago un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas por el desplazamiento que se ha presentado de nuevo en esta zona del país, a raíz de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, y para que se adopten medidas reales y efectivas para prevenir esta situación”, precisó Márquez.

La zona del Catatumbo tiene cultivos de uso ilícito y es una ruta para la movilización de economías ilegales que también tienen incidencia en la Venezuela del régimen de Nicolás Maduro y con la que el presidente Petro mantiene varios diálogos pese a la información, en especial de Estados Unidos, que liga a esa dictadura precisamente con el narcotráfico.

Esto llevó a que desde la oposición se fustigara con fuerza al Ejecutivo por la crisis que otra vez golpea a esta zona, que de acuerdo con información oficial ya dejó al menos 60 núcleos familiares en condición de desplazamiento.

“Petro, ya pasaron las fiestas del 24 de diciembre. Póngale la cara al país y a los ciudadanos del Catatumbo donde sus ‘hermanos y hermanas’ del ELN y las FARC están desplazando a más de 250 personas”, enfatizó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democratico.

Hasta el comienzo de la mañana de este 26 de diciembre, aunque lleva varias publicaciones en redes en las últimas 48 horas, el presidente Petro no se ha referido de forma directa a la crisis del Catatumbo.

Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos.



Hago un… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 25, 2025

Petro ya pasaron las fiestas del 24 de diciembre. Póngale la cara al país y a los ciudadanos del Catatumbo donde sus “hermanos y hermanas” del ELN y las FARC están desplazando a más de 250 personas. pic.twitter.com/K686Q4VX9s — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 26, 2025

