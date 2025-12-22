Vicepresidenta Márquez habló del asedio de disidencias a Suárez (Cauca): “rechazo y condeno”

El presidente Gustavo Petro junto a la vicepresidenta Francia Márquez durante un evento en Cauca. La funcionaria se refirió al reciente ataque de las disidencias en Suárez. Foto: Mateo Cortés / Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez reapareció este lunes en sus redes para referirse a la dura situación de orden público que hace varios meses azota al Cauca, su departamento de origen, y donde este fin de semana se volvió a registrar otro hostigamiento atribuido a las disidencias que, junto al ELN y el Clan de Golfo, tienen presencia ilegal en ese territorio.

Márquez se refirió en concreto a la asedio que se perpetró sobre la estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca, justo en momentos en los que a pocos metro de ahí se estaban desarrollando actividades públicas de los civiles de la región.

“El ataque de las disidencias a la Estación de Policía en Suárez, en momentos en que se llevaba a cabo una jornada deportiva y comunitaria en la Villa Olímpica, es una grave violación a los derechos humanos que rechazo y condeno”, precisó la vicepresidenta.

Y agregó: “No me cansaré de pedir la paz para mi pueblo y mi departamento, para Colombia. Todo mi respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía, a las que les pido afianzar sus estrategias para prevenir estos actos de violencia y garantizarle la seguridad a las comunidades”.

Durante los días anteriores, y a por distancia de Suárez, también se registró otro ataque de las disidencias que por más de siete horas asedió al municipio de Buenos Aires. La vicepresidenta Márquez tuvo una reciente gira por África, la cual culminó el pasado 17 de diciembre; en medio de todo eso, ha limado asperezas con el presidente Gustavo Petro, con quien tenía distancias durante todo cierre de administración.

Entre tanto, como lo contó este diario en su edición dominical, se han realizado al menos tres reuniones privadas en la Casa de Nariño para darle un giro al discurso público de las apariciones del presidente Gustavo Petro para que la seguridad regrese a su relato y así esquivar un golpe electoral en 2026 por la grave ola de terrorismo que está azotando al país.

